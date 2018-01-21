Burak Özçivit’e tepkiler çığ gibi

Tiyatrocu Barış Atay, oyuncu Burak Özçivit'in 10 milyon takipçili hesabından askeri üniformalı ve tüfekli bir set pozu paylaşmasını sert sözlerle eleştirdi.

Atay'ın paylaşımına yüzlerce yorum yağdı. Bazı vatandaşlar Özçivit'in bedelli askerlik yapmasını gündeme getirdi, bazıları ise Atay'ı suçlayıp Özçivit'e destek verdi.

Türkiye’nin Suriye Afrin’de başlattığı operasyona ünlüler dünyasından farklı tepkiler geliyor.

Bazı ünlüler operasyonu paylaşımlarıyla desteklerken bazıları ise savaşın kan ve gözyaşı dışında bir şey getirmeyeceğini ifade ediyor.

Burak Özçivit de geçmişte dizi setinde çektiği asker üniformalı ve makineli tüfekli bir fotoğrafını “Allah ordumuzu korusun. Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle” notuyla paylaştı. 10 milyonu aşkın takipçisi olan sanatçının bu paylaşımına 622 bini aşkın beğeni geldi.

Ancak Özçivit’in bu paylaşımına muhalif sanatçı Barış Atay tepki gösterdi. Atay, Burak Özçivit’i etiketleyerek çok sert bir çıkış yaptı ve “Bu büyük ahlaksızlık, utanmazlık… Savaşı, dizi çekmek mi sanıyorsun birader? İnsanları ölmeye, öldürmeye gönderdiler, neyin pozu bu?” yazdı.

Atay’ın bu paylaşımının altına yüzlerce yorum yapıldı. Birçok kişi Özçivit’e destek verirken çok sayıda kişi de yakışıklı oyuncunun bedelli askerlik yaptığını gündeme getirdi. Bazıları ise “Savaşa destek veriyorsan Afrin’e git. Paylaşım yapmakla bu işler olmuyor” benzeri yorumlar yazdı.