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03.01.2018 15:55

"Bundan böyle istismar edilen her çocuğunun vebali Diyanet’in boynunadır"

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"Bundan böyle istismar edilen her çocuğunun vebali Diyanet’in boynunadır"
CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer Diyanet’in çocuk evliliklerine yönelik web sitesinde yer alan ifadelere ilişkin basın açıklaması yaptı.

CHP'li Yüceer'in açıklaması şöyle;

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevi laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirmektir. 
Ancak Diyanet, bugün geldiğimiz noktada amacının dışına çıkmış, toplumu ayrıştıran, kutuplaştıran, infial yaratan fetvalar veren, iktidarın amaçlarına hizmet eden bir kurum haline gelmiştir.

Daha önce de “babası öz kızına şehvet duyabilir” yönünde sapkın bir fetva yayınlamakta sakınca görmeyen Diyanet’in kız çocuklarının 9, erkek çocuklarının 12 yaşında evlenebileceği ve çocuk sahibi olabileceği tanımlaması her şeyden önce insanlık dışıdır.

Diyanet, ahlaka ve vicdana sığmayan bir anlayışla oyun oynama çağındaki çocukların evlendirilebileceğini kaydederek, utanç kaynağı olmuştur.

Bu ifadelerle toplumun kanayan yarası çocuk evlilikleri, pedofili normalleştirilmekte, özendirilmekte, yasallaştırılmakta; bunda da herhangi bir beis görülmemektedir.

Her şeyden önce Türkiye, laik, sosyal bir hukuk devletidir.

Tecavüzlere, kadına şiddete, çocuk cinsel istismarına, rüşvete, yolsuzluklara, hırsızlıklara ses çıkarmayan Diyanet’in üzerine vazife olmayan son derece hassas bir konuda görüş bildirmesi laik hukuk devleti ilkesiyle de bağdaşmamaktadır.

Evlenmenin yaşı Medeni Kanun’da 18 olarak belirtilmiştir.

Diyanet’in bu ifadeleri yasalara göre de suç kapsamındadır.

Sistematik bir şekilde belirli aralıklarla yapılan bu açıklamaların nedeni erken yaşta evliliklerin önünü açmak, çocuk evliliklerini meşru kılmaktır.

Bundan böyle istismar edilen her bir çocuğunun vebali Diyanet’in boynunadır.

Çocuğu çocuk olarak göremeyen bu zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz. 

Bu sapkın düşüncelerin toplumda filizlenmesine, el kadar çocukların bu karanlığa çekilmesine, istismar edilmesine izin vermeyeceğiz. 

İktidarın payandası haline gelen Diyanet İşleri Başkanlığı, bir an önce kuruluş amacına geri dönmelidir.

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