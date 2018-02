Bunca konu içinden öneriyle seçtiklerim!

“Bunları daha sık yazın!” diye gelen çok sayıda iletiden derleyerek özetliyorum.

Bir yanda borç ve işsizlikten bunalarak kendini ateşe verip yakanlar! Diğer yanda bakan yakını olduğu için devlete atananlar!

Bir yanda israfın, savurganlığın, çift haneli işsizliğin, enflasyonun, zam yağmurunun sağanağa dönüştüğü bir ülke! Diğer yanda torpili olmadığı için inim inim inleyen eğitimli gençler!

Bir yanda 5 yıl içinde 260 çocuğun iş cinayetlerine kurban gittiği bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu! Diğer yanda İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında haftada sessiz sedasız 3-4 işçinin hayatını kaybetmesi ve ailelerin parayla susturulması gerçeği! Her yanda toza dumana, ranta, iş makinalarına kurban edilen yeşil alanlar, börtü böcekler!

Bir yanda sürüklenerek gözaltına alınan Türk Tabipler Birliği Yöneticileri! Diğer yanda her biri dalında uzman olan ve önemli işler yapan hekimler için; “Doktorları bırakın hastaları bekliyor!” şeklindeki haykırmalar!

Bir yanda sisli puslu bu ortamda olup bitene utangaç bir şekilde onay veren kişiler ve ülkeler! Diğer yanda nedense ve nasılsa olup biteni görmeyenler! Her yanda oldubittiye getirilenler!

Bir yanda güçlü mü güçlü, dediğim dedik, itiraz kabul etmeyen muktedirler! Diğer yanda sık sık düğmeye basmak için alınan ayaküstü kararlar! Daha çok örnek var ama bu kadarı yetsin. Yoksa içiniz kararır okumazsınız. Ülkemiz bunca sorunun altından nasıl kalkacak diye sormayın. Bilmiyorum. Soru işareti koyarak ilerliyorum?

Ben bu koşul ve konum içinde sorunlar nasıl çözülür bilmesem ve öngöremesem de keşke yazılarımız umut içerse diyenlerdenim! Her olup biteni kayıtsız şartsız alkışlayanlar ne der bilemesem de keşke onlar kadar içimiz rahat olsa diyenlerdenim! Yöneticiler bizlere daha sakin seslense, daha az bağırsa, ya da hiç bağırmasa diyenlerdenim…

Keşke hızlı tren yapımına, gereksiz yeni havaalanlarına, Kanal İstanbul projesine, hesapsız kitapsız durmadan yapılan binalara, yeşil alan talanlarına, satın alma ve kiralamaya doyulmayan araç saltanatına birileri çıkıp “durun!” dese diye düşünenlerdenim!

Neden derseniz ki deyin!

Çünkü tüm bu yazılanlar ve unutulanların her biri ayrı ayrı ve önemli bir olaydır! Her biri büyük bir haberdir! Durup dinlenmeden altı çizilmelidir! Her bir konu için uzman görüşü alınarak sayfalarca yazı yazılmalıdır! Aksi halde bunca cinayet, intihar, gasp, kavga, yaralama, bıçaklama, silah satışı nasıl önlenir?

Bize yazmak, size okumak, bilenlere da parmak kaldırmak düşüyor ama…