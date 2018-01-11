  • BIST 114.719
  • Altın 160,328
  • Dolar 3,7765
  • Euro 4,5447
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
12.01.2018 01:20

Bulgar Bakan Pavlova: Güçlü bir AB için Türkiye ile güçlü ilişki şart

»
Bulgar Bakan Pavlova: Güçlü bir AB için Türkiye ile güçlü ilişki şart
Bulgaristan'ın AB Dönem Başkanlığı'ndan sorumlu Devlet Bakanı Lilyana Pavlova, müzakerelerin güç ve ağır olacağını belirtti.

Pavlova, "Güçlü AB istiyorsak, bizim partnerlerimizle güçlü ve istikrarlı ilişkilere ihtiyacımız olacaktır. Türkiye de bizim için öyle bir partnerdir" dedi.

Bulgaristan'ın AB Dönem Başkanlığı bu akşam başkent Sofya'da resmi olarak başladı. Çeşitli etkinliklerin düzenlediği Sofya'da ülkenin kültürel ve tarihi zenginliklerinin tanıtıldığı bir sergi açıldı. Açılışı, AB Dönem Başkanlığı'ndan sorumlu Devlet Bakan Lilyana Pavlova yaptı. Pavlova, Türkiye'nin çok önemli olduğunu belirterek, "AB açısından çok önemli bir dönemde geçiyoruz dümene. 2018 yılında AB, Avrupa kurumları, ilk altı ayda başkanlığını yapacağımız Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu kıtanın geleceği, yeni bütçe, Brexit müzakereleri, 2020 yılı sonrasında Brexıt'ten sonra nasıl bir Avrupa istiyoruz gibi konulara cevap ve yasal temelin verileceği bir yıldır. Bana göre en önemli ve ağır başlıklarımızdan biri güvenlik olacak. Dört dönem başkanlığından beri temaslar sürüyor, fakat hala en iyi çözümler bulunmadı. Güvenli ve istikrarlı dış sınırların olması, gereken yerde dayanışma gösterilmesi, bu sorunu beraber çözeceğimiz ülkelerle istikrarlı işbirliğinde çalışmamız gerekecektir" dedi.

Bakan Lilyana Pavlova, Türkiye'nin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bu gündemde bizim için Türkiye çok önemli yer alıyor. Bir yandan ikili işbirliği, öte yandan daha da önemlisi AB-Türkiye ilişkileri önem arz ediyor. Başbakan Boyko Borisov da defalarca bunu tekrarlamıştır. Bulgaristan'ın AB ile, Bulgaristan'ın Türkiye ile olağanüstü uyumlu çalıştığı gibi, Türkiye- AB ilişkilerinin nasıl olması gerektiğine biz örnek olabiliriz, kendi katkımızı sunabiliriz. Bulgaristan, bu diyalogda arabulucu olabilir, dürüst bir şekilde önümüzde bulunan bütün gündem maddelerindeki temaslarda aracı olabiliriz" diye konuştu.

Bakan Pavlova, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerde gözlenen dinamizmin, AB ilişkilerine de olumlu yansıyacağını belirterek, Türkiye'nin AB temaslarında özellikle bazı uç ülkelerden olumsuz görüşler aldığını söyledi. Pavlova, müzakerelerin güç ve ağır olacağını belirterek, "Güçlü AB istiyorsak, bizim partnerlerimizle güçlü ve istikrarlı ilişkilere ihtiyacımız olacaktır. Türkiye de bizim için öyle bir partnerdir" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Putin'den Ankara'ya son dakika 'drone' mesajı!11 Ocak 2018 Perşembe 19:54
  • İsrail-Gazze sınırında çatışma: 1 ölü11 Ocak 2018 Perşembe 19:50
  • 29 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybetti11 Ocak 2018 Perşembe 19:41
  • Pazardan aldığı gibi yedi... Hayatını kaybetti!11 Ocak 2018 Perşembe 19:29
  • İngilizler o ülkeye akıyor; vatandaşlık talepleri 10 kat arttı11 Ocak 2018 Perşembe 18:59
  • Avrupa'dan ABD'ye 'nükleer anlaşmayı koruma' çağrısı11 Ocak 2018 Perşembe 16:53
  • Ekvador'dan WikiLeaks’in kurucusuna vatandaşlık11 Ocak 2018 Perşembe 16:11
  • Rusya'dan Türkiye açıklaması11 Ocak 2018 Perşembe 13:33
  • Tetris ile evlenmek istiyor!11 Ocak 2018 Perşembe 13:11
  • İsrail'den Suudi Arabistan'a Kudüs teklifi11 Ocak 2018 Perşembe 13:01
    • FOTO GALERİ
    • Fazla tüketildiğinde insanı öldürebilecek 7 şey
    • 'Phishing' çetesi kebapçıda yakalandı
    • Tahir Doğaç Beşiktaş Belediye Başkanı oldu
    VİDEO GALERİ
    • 'Baron' yazan iç çamaşırının içinden çıktı
    • Gürsel Tekin: Buradaki insanlar yeraltına mı gidecekler?
    • Halk TV'den "Zalım taşeron sistemi" klibi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti