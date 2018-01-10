Bülent Tezcan'dan OHAL tepkisi: Bonzai bağımlılığı gibi oldu

Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor?'a CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan konuk oldu.

Tezcan, OHAL'in uzatılmasını değerlendirerek, "Bizim için sivil darbedir" dedi. Tezcan, "OHAL, FETÖ ile mücadele için çıkarıldı. 17 ay geçti, hala OHAL uzatılıyor. 17 aydır mücadele edilemedi mi? OHAL şartlarında bir referandum yapıldı, muhtemelen seçim de yapılacak. Kış lastiğinden tutun, seçim kanunlarına kadar KHK ile düzenlediler. OHAL hükümette bonzai hastalığı gibi oldu; OHAL ile yönetme hastalığı..." ifadelerini kullandı.