  • BIST 115.023
  • Altın 159,166
  • Dolar 3,7705
  • Euro 4,4947
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
10.01.2018 08:15
» »

Bülent Tezcan'dan OHAL tepkisi: Bonzai bağımlılığı gibi oldu

Bülent Tezcan'dan OHAL tepkisi: Bonzai bağımlılığı gibi oldu
Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor?'a CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan konuk oldu.

Tezcan, OHAL'in uzatılmasını değerlendirerek, "Bizim için sivil darbedir" dedi. Tezcan, "OHAL, FETÖ ile mücadele için çıkarıldı. 17 ay geçti, hala OHAL uzatılıyor. 17 aydır mücadele edilemedi mi? OHAL şartlarında bir referandum yapıldı, muhtemelen seçim de yapılacak. Kış lastiğinden tutun, seçim kanunlarına kadar KHK ile düzenlediler. OHAL hükümette bonzai hastalığı gibi oldu; OHAL ile yönetme hastalığı..." ifadelerini kullandı.

İzlenme: 806
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
CHP'nin Başkan Adayı Kim Olacak?
CHP'nin Başkan Adayı Kim Olacak?
Bülent Tezcan'dan OHAL tepkisi: Bonzai bağımlılığı gibi oldu
Bülent Tezcan'dan OHAL tepkisi: Bonzai bağımlılığı gibi oldu
Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye OHAL tepkisi
Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye OHAL tepkisi
Devlet Bahçeli açıkladı: Sosyal medya bu videoyla yıkıldı
Devlet Bahçeli açıkladı: Sosyal medya bu videoyla yıkıldı
CHP'li vekillerden Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama
CHP'li vekillerden Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama
AKP'nin Gezi kabusu sürüyor: İran'ı Gezi'ye benzeterek...
AKP'nin Gezi kabusu sürüyor: İran'ı Gezi'ye benzeterek...
Son Eklenen Videolar
CHP'nin Başkan Adayı Kim Olacak?
CHP'nin Başkan Adayı Kim Olacak?
Bülent Tezcan'dan OHAL tepkisi: Bonzai bağımlılığı gibi oldu
Bülent Tezcan'dan OHAL tepkisi: Bonzai bağımlılığı gibi oldu
CHP'li Özel: "Tarih 10 Ocak 2018'i unutmayacak"
CHP'li Özel: "Tarih 10 Ocak 2018'i unutmayacak"
Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye OHAL tepkisi
Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye OHAL tepkisi
Maçka Parkı'nda kafelerin yıkımı sürüyor
Maçka Parkı'nda kafelerin yıkımı sürüyor
Ahmet Kaya şarkısını söyleyen Seda Sayan sosyal medyayı salladı!
Ahmet Kaya şarkısını söyleyen Seda Sayan sosyal medyayı salladı!
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti