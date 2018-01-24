Bülent Tezcan: Bilal Erdoğan'ın orada ne işi var?

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP MYK Toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bir an önce bu harekatın askerimizin burnu kanamadan, mümkün olduğunca kayıp vermeden hedefe ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bir an önce bu harekatın askerimizin burnu kanamadan, mümkün olduğunca kayıp vermeden hedefe ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, MYK'nın gündemini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. Tezcan, gazeteci Uğur Mumcu'nun katledilişinin 25'inci, Diyarbakır'da Emniyet Müdürü görevini yürüten Gaffar Okkan'ın ise teröristlerce katledilişinin 17'inci yıl dönümü olduğunu anımsattı. Mumcu ve Okkan'ın Türkiye için önemli hizmetler yaptığını belirten Tezcan, terörün olmadığı bir geleceği hep birlikte özlediklerini ve terörsüz bir gelecek kurma görevinin çok güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın da bu çerçevede ele alınması gereken bir harekat olduğuna dikkat çeken Tezcan, "Biz terörün acısını çok çektik ve halen çekmeye devam ediyoruz. Terör artık uluslararası boyutuyla bütün insanlığı tehdit eden önemli bir problem haline gelmiş durumda. Türkiye'nin bölgeden kaynaklı terör nedeniyle ciddi sınır güvenliği sorunu var. Bölgedeki terör sadece Ortadoğu'nun meselesi olma haricinde bizim iç sorunumuz haline gelmiş ve bu çerçevede ciddi milli güvenlik sorunu halini almış. Öncelikle bu Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde verdiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Bir an önce bu harekatın askerimizin burnu kanamadan, mümkün olduğunca kayıp vermeden hedefe ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.