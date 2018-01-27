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27.01.2018 23:40

Bülent Ersoy yoğun bakımda! Sağlık durumu nasıl?

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Bülent Ersoy yoğun bakımda! Sağlık durumu nasıl?
Yoğun bakımda tedavi gören Bülent Ersoy'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Medyatava- Ses sanatçısı Onur Akay, “Bülent Hanım çok ağır bir hastalık geçirdi ve tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Doktorları 1 ay sahne yasağı koydu ama bu sesinde olan bir sorundan dolayı değil. Zatürre teşhisi ve ağır bir soğuk algınlığı nedeni ile sesi kısılmış” dedi.

“HAPSE GİRSEM SEVGİM AZALMAZ”

Basın mensuplarının Onur Akay’a, “Bülent Ersoy ile aranızda bir mahkeme vardı ne oldu acaba?” demesi üzerine ise Onur Akay, “Paylaştığım bir fotoğraf nedeni ile bana 50 bin TL’lik tazminat davası açmıştı ancak, ben onun yüzünden hapse bile girsem ona olan sevgim azalmaz” ifadelerini kullandı.

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