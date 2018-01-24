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24.01.2018 09:20

BUDO bazı seferlerini iptal etti

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BUDO bazı seferlerini iptal etti
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,

07.00 ve 09.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) hattında saat 07.30'da başlaması planlanan sefer ile 09.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferi de programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 09.00'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamayacak. 
 

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