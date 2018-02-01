Budak: AKP'nin saltanat sürmesi uğruna...

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, TÜİK tarafından açıklanan 2017 yılı turizm verilerini değerlendirirken, Turist sayısında 2016’ya göre yaşanan artışın turizmde bir toparlanma gibi göründüğünü ancak, bu tablonun yanıltıcı olduğunu söyledi.

Budak’ın açıklamasının tam metni şöyle:



“2017 turizm verileri, turizmin sıfır yılı 2016’ya göre bir artışa işaret etmektedir. 2014 yılına göre hala kişi başı gelirde yaklaşık % 20’luk kayıp söz konusudur. Artış, İyimser ama yanıltıcı bir tablo ortaya koymaktadır. Avrupa pazarı, kayıp yıl olan 2016 yılının hala gerisindedir.

2014 yılında 828 dolar olan ortalama kişi başı harcama 2017 yılında 681 dolara düştü.

2014 yılından bu yana sürekli düşmekte olan kişi başı turizm geliri 2017 yılında en dip seviyeyi görmüş oldu.



Demek ki, hem turizmcimizin hem de ülkemizin bu dönemde uğradığı gelir kaybı dolar değerindeki enflasyonu dikkate almadan bile sürekli azalmaktadır.



Bu yılki Turizm gelirimiz 2010 yılı seviyelerinde seyretmektedir. Ancak, 2010 yılında 33 milyon turistle 25 milyar gelir elde ederken 2017 yılında 38 milyon 620 bin turist ağırlayıp 26 milyar gelir elde ettik.

Bu, katma değeri yüksek turizm geliri elde etmediğimiz anlamına gelmektedir. Ülkemizi gelir bırakacak varlıklı turist yerine daha düşük gelirli turist profili tarafından tercih edilmeye başlamıştır.



Ayrıca, veriler, dünya turizm gelirinden geçmiş yıllara göre daha düşük pay aldığımızı ortaya koymaktadır. Dünya turizm harcamalarında yıllık % 7 civarında büyüme ve gelir artışı yaşanırken 2014 yılında dünya turizm pastasından aldığımız pay 2014 yılında %2,76 dan 2017 yılında %2 seviyesinde gerileyerek sürekli pay kaybetme yede devam etmekteyiz.



Dubai, 2016 yılında şehir olarak tek başına 28,5 milyar dolar turizm geliri elde ederken, tarihi mirası, doğası, denizi ve turistik tesisleri eşsiz olan ülkemiz 26,3 milyar dolar turizm geliri elde edebildi. Ülkemiz 2017 yılında Dubai’nin 2016 turizm gelirine yetişemedi.



Turizm gelirlerimizin dış ticaret açığını kapama oranına ilişkin veriler de hem ekonomimizin hem de turizmimizin içinde olduğu tabloyu çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır.



Turizm gelirlerimizin dış ticaret açığını kapama oranı giderek düşmektedir. 2016 yılında yüzde 39 olan bu oran 2017 yılında yüzde 34’e düşmüştür.

Bu tablonun sorumlusu da OHAL koşulları, istikrarsız ekonomi ve güvenlik sorunları, Türkiye’nin dünyada değişen imajıdır. Türkiye’yi bu tabloya mahkûm eden AKP hükümeti, çizdiği pembe tabloların ardındaki gerçekleri halktan saklamaya çalışmak yerine OHAL kaldırmalı, demokrasiyi, hukuku yeniden tesis etmeli ve ülkeyi eski imajına kavuşturmalıdır.



Yoksa AKP’nin saltanat sürmesi uğruna turizmcimiz de ekonomimiz de ağır bedeller ödemeye devam edecektir.”



