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11.01.2018 13:00

"Bu suskunluk nedendir, anlamak mümkün değil!"

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"Bu suskunluk nedendir, anlamak mümkün değil!"
Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan, AKP hükümeti ve Genelkurmay'ın Ege'de işgal altındaki Türk adaları hakkındaki sessizliğine değindi.

Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan'ın Ege'de işgal altındaki Türk adalarıyla ilgili yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Yunan Başbakanı Çipras, beraberindeki heyetle, Ege Denizi'nde Türkiye'ye ait Keçi Adası'na gitti.
Komşunun bu hareketi Türkiye'ye açık bir meydan okumaydı, tahrik ve saygısızlıktı! Fakat…
Bizim iktidardan çıt çıkmadı. Ne bir ses, ne bir nefes!
Vatan toprakları işgal altında, Yunan Başbakanı, babasının adası gibi Muğla ilimizin envanterine kayıtlı Keçi Adası'na gidiyor, bizimkiler (Genelkurmay dahil) bir rehavet içinde görünüyor!
Bu suskunluk nedendir, anlamak mümkün değil!

* * *

Neyse ki, sonunda bir ses yükseldi.
Kılıçdaroğlu'nun sesiydi bu…
Onu dinlerken, en azından biraz rahatladık ve “Topraklarımıza sahip çıkan siyasetçiler de var” diye biraz teselli bulduk.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AKP iktidarına, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi:
“Ege'deki adalarımız Yunan ordusunun işgali altında. Yunan Başbakanı, Muğla'nın Keçi Adası'na çıktı. Erdoğan'a herkesin anlayacağı dilde soruyorum.
Bu Keçi Adası kimin kardeşim?
Bu adaları siz sattınız mı?
Birilerine peşkeş mi çektiniz?
Ne oldu bu adalara?
Ben demiştim ki: ‘O adalar bizimdir.' Yunanistan Savunma Bakanı da ‘Gel de al' demişti. Ben de ‘Geleceğim, 2019'da alacağım. Ecevit Kıbrıs'ı nasıl aldıysa, o adaları alacağım.'
Ben bekledim ki, hükümetten birisi çıkıp ‘Evet arkadaş, alacağız!' der. Demediler!
Kendi adasına, kendi toprağına sahip çıkamayan iktidar milli değil, gayri millidir. Bunların milliyetçiliği su milliyetçiliği, lâf milliyetçiliğidir.”

* * *

Kılıçdaroğlu, OHAL'in üç ay daha uzatılmasına da tepki gösterdi:
“Niye uzatıyorsun kardeşim? Bunlar FETÖ ile değil, muhalefetle mücadele yapmak istiyorlar. Kendilerinin aleyhine yazan gazetecilerle, sivil toplum örgütleriyle mücadele ediyorlar.
Biz kendi mücadelemizi sürdüreceğiz. Kim mağdursa biz mağdurun yanındayız!
Eğer bir ülkede suçluyu hâkim tespit etmiyor da, siyasi otorite tespit ediyorsa ve yargı onu onaylar şekilde karar veriyorsa orada yargı bitmiştir!”"

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