  • BIST 113.590
  • Altın 161,553
  • Dolar 3,8298
  • Euro 4,6829
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
10.02.2018 04:05

Bu Sevgililer Günü afişine çok şaşıracaksınız

»
Bu Sevgililer Günü afişine çok şaşıracaksınız
Rize'de pet shop ve av malzemeleri satan kuzenler, Sevgililer Günü öncesi bir kampanya afişi hazırlattı. Afişte 'sevgilisiyle gelene yüzde 10', 'eşiyle gelene yüzde 20', 'ikisiyle birlikte gelene ise ürün bedava' ibareleri yer aldı.

Piriçelebi Mahallesi'nde pet shop ve av malzemeleri satan mağazanın sahibi Abdülkadir Gencer ile kuzeni Bülent Gencer, yaklaşan Sevgililer Günü nedeniyle başlattıkları kampanya için afiş yaptırdı. Kampanya afişinde ’mağazaya sevgilisi ile birlikte gelene yüzde 10, eşi ile birlikte gelene yüzde 20, her ikisi ile birlikte gelene ise bir ürün bedava’ duyurusuna yer verildi. Afişi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

Kuzenlerden Abdülkadir Gencer, ilginç bir kampanya yaptıklarını belirterek ''Esprili olsun, gören insanları gülümsetsin ve cesaret edebilen varsa gelip alışveriş yapabilsin diye düşündük. Geçtiğimiz günlerde bir müşteri eşiyle geldi, daha sonra da eşinin ters ters bakışları altında sevgilisi ile geleceğini söyledi. Biz de bekliyoruz, henüz cesaret eden olmadı. Sanıyorum bizim Karadeniz kadınlarından çekindikleri için böyle bir şey yapan çıkmaz'' dedi.

5a7d9129d3806c29989a50d8.png

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Babası kamyoneti ile üç yaşındaki çocuğunun üzerinden geçti09 Şubat 2018 Cuma 22:09
  • Şişli'de kadın cinayetleri protesto edildi09 Şubat 2018 Cuma 21:50
  • Kadın cinayetini DNA ele verdi... Serbest bırakıldı!09 Şubat 2018 Cuma 19:22
  • İş için Antalya'ya gelen Rus kadın durakta yaşıyor09 Şubat 2018 Cuma 18:58
  • Evli kadını şantajla fuhuşa zorladı!09 Şubat 2018 Cuma 18:42
  • Şişli'de faciadan dönüldü09 Şubat 2018 Cuma 16:28
  • Rize'de ilginç ‘Sevgililer Günü’ kampanyası09 Şubat 2018 Cuma 16:10
  • İzmir'e yeni tramvay geliyor09 Şubat 2018 Cuma 16:04
  • Ders esnasında sınıflar boyanınca 12 öğrenci hastanelik oldu09 Şubat 2018 Cuma 14:55
  • 10 yaşındaki oğlunu öldüren baba: Ben böyle bir baba değildim09 Şubat 2018 Cuma 14:26
    • FOTO GALERİ
    • Bella Hadid'den sosyal medyayı sallayan paylaşım
    • Milyarder adamın çok eşli çılgın yaşamı
    • Cinsel içerikli film yıldızı çıkınca polislikten kovuldu!
    VİDEO GALERİ
    • Hüsnü Bozkurt: İşte faşizm budur!
    • Ali Türkşen: 2018 geldikleri gibi gidecekleri yıl olacak
    • Hüseyin Avni Mutlu'dan cezaevi çıkışı ilk açıklama
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti