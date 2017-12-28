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28.12.2017 16:15

"Bu köyü nasıl sattınız? Bu şirket, bizi tehdit ediyor"

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"Bu köyü nasıl sattınız? Bu şirket, bizi tehdit ediyor"
Amasra'da termik santral için zeytin ağaçlarının sökülmesine tepki gösterdiler.

Ayhan ACAR / AMASRA (Bartın), (DHA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde yapılması planlanan termik santral için şirketin, satın aldığı zeytinlikteki ağaçları sökmesine, Bartın Platformu üyeleri ve köyde yaşayanlar, tepki gösterdi.

Amasra Tarlaağzı köyünde, özel bir şirket tarafından kurulması düşünülen termik santral için 10 ay önce Gömü ile Tarlaağzı köyleri arasında bulunan 7 dönümlük zeytinlik satın alındı. Buradaki 139 zeytin ağacı, önceki gün başka yere dikilmek üzere söküldü.

Bartın Platformu üyeleri ve köylüler, sabah saatlerinde, zeytinliğe gelerek, basın açıklaması yaptı. Gömü Köyü Muhtarı Mehmet Bıldırcın ve Tarlaağzı Köyü Muhtarı Şakir Karabacak da zeytinliğe geldi.

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Basın açıklaması sırasında, karşı tarafta bulunan şirket yetkilileri de toplandı. Zeytinliğin önünde ağlayan 63 yaşındaki Zeliha Atav, şöyle dedi:

"Bu köyü nasıl sattınız? Biz şehirlerde mi sürüneceğiz? Bu şirket, çoluğumuzu çoğumuzu işe aldı. 'Yerlerinizi vermezseniz çocuklarını işten çıkarırız' diye bizi tehdit etti. 'Buraya santral kuracağım' demedi, bizi kandırdı. Biz, şimdi nereye gideceğiz? Biz ne yapacağız? Biz sürüneceğiz. Onlar da sürünsün. Bizi perişan ettiler. Bütün ormanları yıktılar, yaktılar. Şirket, bize 'Siz lazım değilsiniz. Sizin yeriniz lazım' diyor. Biz, termik santral istemiyoruz."

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Bartın Platformu adına basın açıklaması yapan Prof. Dr. Erdoğan Atmış ise "Yapılmak istenen Hema Termik Santrali'ne ait ÇED başvurusu, seçilen yerin yanlış olduğu gerekçesiyle daha önce 5 kez iptal edilmiştir. Buna rağmen tekrar yapılan başvuru, 2016 yılının Ekim ayında usulsüz bir şekilde olumlu sonuçlandırılmıştır. Bu ÇED raporunda termik santralin yöre ekonomisi, çevre ve insan sağlığı üzerinde yapacağı olumsuz etkiler göz ardı edilmiş, ya da bu etkilerin termikçi şirket tarafından giderileceği beyan edilmiştir. Şirketin termik santralin önünde engel olarak görülen 139 zeytin ağacını katletmek için başvurduğu bu usulsüz yöntemler, termik santral inşa ve işletme sürecinde gerçekleştireceği diğer usulsüzlüklerin göstergesidir. Yarın yöre ekonomisi, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşacak zararlara izin vermemek için yörenin geleceği şirketin ellerine bırakılmamalıdır."

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