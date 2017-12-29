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29.12.2017 04:35

Bu kez bir AKP'li belediye soruşturulacak

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Bu kez bir AKP'li belediye soruşturulacak
İçişleri Bakanlığı Kamu İhale Kanunu’na aykırı davranmaktan dolayı AKP’li Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy hakkında soruşturma izni verdi...

Bitlis'in AKP’li Tatvan Belediyesi’nde ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiası müffetişler tarafından tespit edildi.

Belediyesi ve Vadi Botanik İnşaat Peyzaj GITTAH Ticaret arasında yapılan ve 6.748.900.00 TL’ye mal olan ihale soruşturmalık oldu.

Tatvan Belediyesi tarafından, 2015 yılında Tatvan Sahil Park Peyzaj Uygulama Projesinin teslim alınmadan ihaleye çıkarıldığı, 4734 sayılı KİK kanunun 21/b maddesine aykırı olarak ihale edildiği ve 5 kişiden oluşan ihale komisyonunun 3 üyesinin olumsuz oy ve gerekçelerine rağmen ihale kararının onaylandığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, AKP’li Belediye Başkanı Fettah Aksoy hakkında, müfettişçe yapılan ön incelemenin ardından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na aykırı davranmaktan dolayı soruşturma izni verildi. Teftiş raporuna istinaden ihalede imzası bulunan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ve Belediye Başkan Yardımcısı Abdulbaki Menteş hakkında, 25.10.2017 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla soruşturma izni verilirken, ihalenin usulsüz yapıldığı gerekçesiyle şerh düşerek imzalamayan diğer komisyon üyeleri hakkında ise soruşturma izni verilmedi. 

İşte o İhale Komisyon Kararı ve Soruşturma dosyası :


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