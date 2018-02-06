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07.02.2018 02:05

Bu kare olay oldu!

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Bu kare olay oldu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'da Papa ile görüştü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'da Papa ile görüştü.

Sosyal medyada ise gündem Erdoğan ve Ailesi'nin Papa ile çektirdiği fotoğrafın ABD Başkanı Donald Trump ve Ailesi ile benzerliğiydi.

Görüşme süresi açısından karşılaştırılan iki görüşme bu benzerlikle de gündem oldu.

İşte o fotoğraf:

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Trump ile 30 dakika görüşen Papa'nın Erdoğan ile 50 dakika görüşmesi de gündem olmuştu. İki liderin oturma düzeninin aynılığı da konuşulmuştu.(odatv)

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