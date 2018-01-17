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17.01.2018 17:00

Bu havada Bebek sahilinde denize girdiler

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Bu havada Bebek sahilinde denize girdiler
Kendilerini Çamlı Bahçe Boğaz sevdalıları olarak tanıtan Mustafa Yener, Yaşar Dikbıyık ve Ramazan Türkanoğlu yaz kış demeden her mevsim denize giriyorlar. Boğaz sevdalıları bugün de Bebek sahilinde denize girdi.

Hasan YILDIRIM- Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) - Bebek sahilinde denize giren Mustafa Yenen,  "Yaşım 63. Biz denize girmeyi seviyoruz. Onun için yaz kış denize giriyoruz. Biz koşu yapıyoruz. Adalelerimiz yıpranıyor.Onun için denize girmemiz gerekiyor" dedi.

12 AY DENİZE GİRİYORLAR

12 ay denize girdiğini belirten Ramazan Türkanoğlu ise "Biz burada hem yüzüyoruz hem spor yapıyoruz. Bugün 17 Ocak 2018. Biz hiç sezonu kapatmadık. Bize göre su çok normal. Biz hiç hastalanmıyoruz.Yaz kış yüzüyoruz. Herkese tavsiye etmiyoruz.Bizi görenler de denize girmek istiyor. Biz onlara tavsiye etmiyoruz. Onların denize girmesi kötü olur. Onların vücutları hazır olmadığı için hastalanabilirler.Normalde bu ayda kar yağması gerekiyor. Ama havalar güzel gidiyor.Bu da  bizim de işimize geliyor" diye konuştu.

"ÜŞÜMÜYORUZ.HASTA OLMUYORUZ"

69 yaşında olduğunu ve yaz kış denize girdiğini söyleyen Yaşar Dikbıyık  da "Kışın üşümüyoruz ve hasta olmuyoruz. Zamanı geriye aldık.Ve gençleşiyoruz. Sağlığımız yerinde.Bir sıkıntımız, sorunumuz yok. Aynı zamanda maraton koşuyoruz.Ve denize giriyoruz.Herkese tavsiye ediyoruz. Gelin beraber denize girelim" diye konuştu. 

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