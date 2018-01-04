'Bu haksız ve hukuksuz geçen sürenin hesabı sorulacak'

Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar, yönetici ve avukatlarına yönelik açılan davada tutuklu bulunan avukat Akın Atalay'ın serbest bırakılması için başlatılan "Adalet nöbeti" 40'ıncı haftasında da devam etti.

Ümit TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) Basın açıklamasına CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ile Mahmut Tanal da destek verdi. İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önünde yapılan basın açıklamasını İstanbul CHP İl Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Deniz Güneş okudu.

Açıklamada, "Hep savunduğumuz gibi alt yapısı olmayan ve meşru hukuk düzeni tarafından kabul edilemeyecek KHK ile toplumsal sorunların çözülemeyeceği aşikardır. Bu tür düzenlemeler iktidarı bile kendi içinde çelişkilere düşürdüğü son çıkan KHK'lar ile gözlenmektedir" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu satıcılarına yönelik açıklamasının da eleştirildiği açıklamada, "Bakanın polise yargısız infaz talimatı vermesiyle Türkiye'de yargı ve adalet sisteminin açıkça çöktüğünü kabul etmiştir" ifadesine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "Siyasi bir davada, Ahmet Şık'ın savunması siyasi bulunarak savunma hakkı gasp edilmiştir. Şık'ın savunmasının yaptırılmaması bu hukuksuz yargılamanın uzatılmaya çalışılmasının son çabalarıdır. Mahkemelerde dinlenmese de biz buradan derdimizi anlatmaya devam edeceğiz. Nasıl ki, 267 gün boyunca Bylock kulanıcısı olmadığını defalarca beyan etmesine ve bilirkişi raporlarıyla kanıtlamasına rağmen içeride tutulan Emre İper özgürlüğüne kavuşmuş. İçerideki arkadaşlarımız da yanımıza gelecek ve bu haksız ve hukuksuz geçen sürenin de hesabı sorulacaktır" ifadeleri kulanıldı.