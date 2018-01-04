  • BIST 116.494
  • Altın 159,337
  • Dolar 3,7653
  • Euro 4,5433
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
04.01.2018 16:40
» »

'Bu haksız ve hukuksuz geçen sürenin hesabı sorulacak'

'Bu haksız ve hukuksuz geçen sürenin hesabı sorulacak'
Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar, yönetici ve avukatlarına yönelik açılan davada tutuklu bulunan avukat Akın Atalay'ın serbest bırakılması için başlatılan "Adalet nöbeti" 40'ıncı haftasında da devam etti.

Ümit TÜRK/  İSTANBUL, (DHA) Basın açıklamasına CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ile Mahmut Tanal da destek verdi.  İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önünde yapılan basın açıklamasını İstanbul CHP İl Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Deniz Güneş okudu.

Açıklamada, "Hep savunduğumuz gibi alt yapısı olmayan ve meşru hukuk düzeni tarafından kabul edilemeyecek KHK ile toplumsal sorunların çözülemeyeceği aşikardır. Bu tür düzenlemeler iktidarı bile kendi içinde çelişkilere düşürdüğü son çıkan KHK'lar ile gözlenmektedir" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu satıcılarına yönelik açıklamasının da eleştirildiği açıklamada, "Bakanın polise yargısız infaz talimatı vermesiyle Türkiye'de yargı ve adalet sisteminin açıkça çöktüğünü kabul etmiştir" ifadesine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "Siyasi bir davada, Ahmet Şık'ın savunması siyasi bulunarak savunma hakkı gasp edilmiştir. Şık'ın savunmasının yaptırılmaması bu hukuksuz yargılamanın uzatılmaya çalışılmasının son çabalarıdır. Mahkemelerde dinlenmese de biz buradan derdimizi anlatmaya devam edeceğiz. Nasıl ki, 267 gün boyunca Bylock kulanıcısı olmadığını defalarca beyan etmesine ve bilirkişi raporlarıyla kanıtlamasına rağmen içeride tutulan Emre İper özgürlüğüne kavuşmuş. İçerideki arkadaşlarımız da yanımıza gelecek ve bu haksız ve hukuksuz geçen sürenin de hesabı sorulacaktır" ifadeleri kulanıldı.

İzlenme: 255
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
'Bu haksız ve hukuksuz geçen sürenin hesabı sorulacak'
'Bu haksız ve hukuksuz geçen sürenin hesabı sorulacak'
Vartolu yıllar önce Kurtlar Vadisi’nde oynamış
Vartolu yıllar önce Kurtlar Vadisi’nde oynamış
İsyan ettiren olayı sunarken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
İsyan ettiren olayı sunarken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Vartolu'dan Yamaç'a ürperten hediye!
Vartolu'dan Yamaç'a ürperten hediye!
Ünlü çiftin romantik düeti 'O Ses Türkiye'ye damgasını vurdu
Ünlü çiftin romantik düeti 'O Ses Türkiye'ye damgasını vurdu
Celal Şengör'den tartışılacak Fatih Sultan Mehmet iddiası
Celal Şengör'den tartışılacak Fatih Sultan Mehmet iddiası
Son Eklenen Videolar
Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi
Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi
'Bu haksız ve hukuksuz geçen sürenin hesabı sorulacak'
'Bu haksız ve hukuksuz geçen sürenin hesabı sorulacak'
Çocukları öldürülen annenin en zor anı
Çocukları öldürülen annenin en zor anı
İstanbul'da bir polis evinde ölü bulundu
İstanbul'da bir polis evinde ölü bulundu
Vartolu yıllar önce Kurtlar Vadisi’nde oynamış
Vartolu yıllar önce Kurtlar Vadisi’nde oynamış
Yunan askerini Kardak'a yaklaştırmadılar
Yunan askerini Kardak'a yaklaştırmadılar
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti