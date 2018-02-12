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12.02.2018 17:35

Bu görüntüye 25 yıl hapis cezası verildi

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Bu görüntüye 25 yıl hapis cezası verildi
ANTALYA’ya, midesinde,59 kapsül içinde 649 gram kokain sokmaya çalışırken, yakalanan Brezilyalı Washington Lincoln Arves Tolentino (23), 25 yıl hapis ile50 bin TL’lik para cezasına çarptırıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Ekim 2017 tarihinde,Brezilya’nın Sao Paulo kentinden İsviçre’nin Zürih şehri aktarmalı Antalya seferini yapan uçakla Türkiye’ye gelen Washington Lincoln Arves Tolentino’nun uyuşturucu kuryeliği yaptığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Antalya Havalimanı’nda önlem alan ekipler, uçaktan inen şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeden alınan kararla hastanede yapılan iç muayenesinde, Tolentino’nun mide ve bağırsak kısmında, kokain içerdiği değerlendirilen kapsül şeklinde, çok sayıda cisim olduğu tespit edildi. Hastanede gözetim altında tutulan Tolentino’nun midesinde, 59 kapsül içinde, 649 gram kokain doğal yollarla çıkarıldı. Hastanedeki tedavisinden sonra emniyete götürülen Brezilyalı Tolentino, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, bugün görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan Washington Lincoln Arves Tolentino, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, kuryeliği Sao Paulo kentinde mafya lideri olduğunu belirttiği ve soyadını bilmediği ’Malik’ adlı kişinin zorlamasıyla yaptığını ileri sürdü. Tercüman aracılığıyla ifade veren Tolentino, "Ben travestiyim ve Brezilya’da fuhuştan para kazanıyorum. Benden, Antalya’ya geldiğimde elime verdikleri notta yazılı otele gitmemi istedi. Otele gittiğimde odaların fotoğrafını çekip, telefonla ona atacaktım. O zaman benim Antalya’ya vardığımı anlayacaktı" dedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan Tolentino, fuhuş yaptığı sırada sürekli görüştüğü 'Malik' adlı kişinin zorlamasıyla suçu işlediğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, Washington Lincoln Arves Tolentino’yu 'kuryelikle uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 25 yıl hapse mahkum etti. Brezilyalı Tolentino’ya ayrıca 50 bin TL’lik para cezası verildi.

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