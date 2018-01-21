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21.01.2018 15:35

Bu cami 26 yıldır bitirilemedi

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Bu cami 26 yıldır bitirilemedi
Samsun’un Salıpazarı ilçesinde 1992 yılında temeli atılan Bereket Mahallesi Fatih Camii, geçen 26 yılda tamamlanamadı.

Sait KUZU / SALIPAZARI (Samsun), (DHA)-  Samsun’un Salıpazarı ilçesinde 1992 yılında dönemin belediye başkanı Hasan Düzenli tarafından temeli atılan 1100 metrekare alanda 3 bin 500 kişilik Bereket Mahallesi Fatih Camii, geçen 26 yılda tamamlanamadı.Caminin bitirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Salıpazarı Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Ertan Özcan, şöyle dedi:

"Dönemim başkanı Hasan Düzenli 1994 yılında seçimi kaybedince camimizin yapımı da durdu. Tamamlanabilmesi 600 bin liraya ihtiyaç var ve bu paranın toplanabilmesi için geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bir gece düzenledik ve bu gecede İstanbul’da yaşayan iş adamlarımız ve Salıpazarılı hemşerilerimiz yardımda bulundu. Burası; Karadeniz’in en büyük camisi. Şehir merkezimizde 6 bin kişi yaşıyor ve köylerle birlikte bu rakam 17 bin kişi oluyor. 1100 metrekare alan üzerine kurulu ve bittiğinde 3 bin 500 kişi ibadet edebilecek.”

RAMAZAN AYINDA BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Caminin 2018 ramazan ayına kadar bitirilmesini planladıklarını söyleyen Bereket Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Selahattin Tekin, şöyle dedi:

"Camimiz 26 yıl geçmesine rağmen bitirilemedi. İlçemiizin merkezimizde 6 bin kişi yaşıyor ve mahallelerle birlikte bu rakam 17 bin kişi oluyor. 1100 metrekare alan üzerine kurulu camimiz bittiğinde 3 bin 500 kişi ibadet edebilecek. İnşallah caminin tamamlanması için gerekli para en kısa sürede toplanacak ve 2018 Ramazan ayında camimiz bitmiş olacak."

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