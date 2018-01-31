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31.01.2018 22:10

Bu araştırmaya göre ateistler dindarlardan daha zeki!

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Bu araştırmaya göre ateistler dindarlardan daha zeki!
63 bin kişinin online katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırmada, dindar olmayan kişilerin dini inancı bulunanlardan daha zeki olduğu sonucuna ulaşıldı.

Frontiers in Psychology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, 63 bin kişiye planlama, neden-sonuç, dikkat ve hafıza başlıklarında değerlendirmelere dayanan, 30 dakikada tamamlamaları gereken 12 bilişsel görev verildi. Sonuçlar, yaşı, eğitimi, ülkesi ne olursa olsun ateistlerin çalışma kapsamındaki başlıkların tamamında dindarlara göre, daha başarılı olduğunu ortaya koydu.

Agnostiklerin zeka düzeyi ateistler ile dindarların arasında

Imperial College’da görev yapan araştırmacılar, agnostiklerin ise dindarlardan daha zeki, fakat ateistlerden daha az zeki olduğunu belirtti.

Görevlerin bazılarında “ateistlerin en dogmatik dini gruba göre belirgin bir farkla daha üstün” olduğunu ancak diğer görevlerde böyle bir fark bulunmadığını kaydeden araştırmacılar, bu farklılığın genel zekadan ziyade davranışsal önyargılardan kaynaklandığına inanıyor: 

“Bu bulgular, dindarlık etkisinin akıl yürütme yeteneği ya da zeka ile arasındaki çatışmanın (akıl yürütme ve sezgi arasında) genel olarak daha fazla olduğu hipotezini destekleyen kanıtlardır.”

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