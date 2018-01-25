  • BIST 118.604
  • Altın 162,696
  • Dolar 3,7360
  • Euro 4,6665
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -5 °C
26.01.2018 06:35

Brezilyalı yıldız Evkur Yeni Malatyaspor için İstanbul'a geldi

»
Brezilyalı yıldız Evkur Yeni Malatyaspor için İstanbul'a geldi
Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un görüşme halinde olduğu ve büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Doria, İstanbul'a geldi.

Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Brezilyalı stoper, Marsilya'dan kalkan tarifeli uçuşla saat 23:00'te İstanbul'a iniş yaptı. 23 yaşındaki stoper oyuncusunu Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü yetkilileri karşılarken, oyuncuya Malatyaspor atkısı takıldı.

Doria yarın saat 10:00'da İstanbul'da bulunan özel bir hastanede sağlık kontrollerinden geçecek. Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün yakın dönemde Brezilyalı yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattığına dair resmi bir açıklama yapması ve imza töreni düzenlemesi bekleniyor.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Paul Le Guen: Her şeyden önce savaşacağız25 Ocak 2018 Perşembe 12:22
  • 'Fenerbahçe maçını gergin hale getirenler var'25 Ocak 2018 Perşembe 11:52
  • Denizlispor'da transfer bütçesi 3 milyon TL25 Ocak 2018 Perşembe 11:50
  • Süper Lig takımı Demba Ba'yı renklerine bağlamaya çalışıyor25 Ocak 2018 Perşembe 10:55
  • Fikret Orman'a bir destekte Kardemir Karabük'ten24 Ocak 2018 Çarşamba 23:30
  • Milli Takım'ın Uluslar Ligi fikstürü belli oldu24 Ocak 2018 Çarşamba 22:48
  • Demba Ba, Konya yolunda!24 Ocak 2018 Çarşamba 19:32
  • Trabzonspor'da flaş ayrılık!24 Ocak 2018 Çarşamba 19:06
  • Messi'den Arda Turan'a veda mesajı24 Ocak 2018 Çarşamba 18:02
  • Aykut Kocaman'dan, Trabzonspor maçı için son uyarılar24 Ocak 2018 Çarşamba 17:51
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti