  • BIST 120.702
  • Altın 162,952
  • Dolar 3,7493
  • Euro 4,6608
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
27.01.2018 23:40

Brezilya'da eğlence kulübüne silahlı saldırı: Çok sayıda ölü...

»
Brezilya'da eğlence kulübüne silahlı saldırı: Çok sayıda ölü...
Brezilya'da bir eğlence kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, Fortaleza kentinde bir eğlence kulübüne sabah erken saatlerde silahlı kişilerce açılan ateş sonucu 14 kişi öldü.

Ölenler arasında 2 çocuğun da olduğunun kaydedildiği haberde, aralarında 12 yaşında bir erkek çocuğunun da bulunduğu birçok yaralının hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 

Yerel medyada çıkan haberlerde, saldırganların uyuşturucu ticaretiyle uğraşan bir suç çetesinden olabileceği bildirildi. 

Globo televizyonuna göre, Ceara eyaleti güvenlik sekreteri Andre Costa, basına yaptığı açıklamada, Forro do Gago kulübünde meydana gelen saldırıda ölenlerin sayısını doğruladı. 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İspanya'dan Katalonya için yeni hamle27 Ocak 2018 Cumartesi 17:33
  • Barzani'den Afrin açıklaması27 Ocak 2018 Cumartesi 17:28
  • İran'dan flaş Suriye açıklaması27 Ocak 2018 Cumartesi 17:24
  • Suudi Arabistan'da prenslere operasyonda yeni gelişme27 Ocak 2018 Cumartesi 14:56
  • Sınırda mevzi kazan teröristler böyle vuruldu27 Ocak 2018 Cumartesi 13:14
  • İran'dan 'Zeytin Dalı Harekatı'na bir destek daha27 Ocak 2018 Cumartesi 12:30
  • Eşcinseller 'yasal boşluk sayesinde' evlenebiliyor27 Ocak 2018 Cumartesi 11:36
  • Papua Yeni Gine'de 6.3 büyüklüğünde deprem27 Ocak 2018 Cumartesi 10:51
  • Reza Zarrab’ın nerede olduğu ortaya çıktı27 Ocak 2018 Cumartesi 09:43
  • Rus elçiden açıklama: ABD'nin Suriye'yi bölmesine izin vermeyeceğiz27 Ocak 2018 Cumartesi 01:18
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti