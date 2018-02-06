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06.02.2018 05:30

Brecht'in şiiri 'suç delili' sayıldı!

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Brecht'in şiiri 'suç delili' sayıldı!
Sinop’ta geçen hafta savaş karşıtı sosyal medya paylaşımları nedeniyle yapılan gözaltılardan birinde 1898-1956 yılları arasında yaşayan Bertolt Brecht’in 'Çağrı' adlı şiirinin 'suç delili' olarak gösterildiği ortaya çıktı.

Sinop’ta geçen hafta savaş karşıtı sosyal medya paylaşımları nedeniyle yaşanan gözaltı olayları sırasında, bir gözaltı işleminde Bertolt Brecht’in şiirinin "suç delili" olarak gösterildiği ortaya çıktı.

Sinop il merkezinde ve Gerze ilçesinde emniyet müdürlüğü terörle mücadele şubesi ekipleri sabah saatlerinde evlere girerek "delil" arama bahanesiyle ellerine geçen tüm dijital cihazlara el koydular. Gözaltına alınan yurttaşlardan birisi, gözaltı gerekçesi kendisine açıklanmadan gün boyu nezarethanede tutuldu daha sonra savcılığa çıkarıldığında komik bir gerekçeyle karşılaştı.

Gün boyu nezarethanede tutulan yurttaş, soL'a yaptığı açıklamada, sosyalist Alman şair ve tiyatrocu Bertolt Brecht’in savaş karşıtı şiirini sosyal medyada paylaşmasının suç unsuru kabul edildiğini ve savcıdaki sorguda bunun delil olarak gösterildiğini söyledi.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü sorguda kendisine gösterilen bir başka suç delilinin de beyaz güvercin resmi olduğu ifade eden savaş karşıtı yurttaş, bunun anlamının kendisine sorulduğunu aktardı.

Söz konusu gözaltılar, Anadolu Ajansı tarafından medyaya "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapmak" olarak servis edildi.

İŞTE 'SUÇ DELİLİ' KABUL EDİLEN O PAYLAŞIM

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Brecht’in suç delili olarak gösterilen "Çağrı" adlı şiirinin tamamı şöyle: 

Doğrudur yıldırımın düştüğü, yağdığı

             yağmurun,

Bulutların rüzgarla sökün ettiği.

Ama savaş öyle değil, savaş rüzgarla

             gelmez;

Onu bulup getiren insanlardır.

Duman tüten topraktan bahar boyunca,

Dökülüp yükselir birden gökyüzü.

Ama barış ağaç değil, ot değil ki

             yeşersin:

Sen istersen olur barış, istersen

             çiçeklenir.

Sizsiniz uluslar, kaderi dünyanın.

           Bilin kuvvetinizi.

Bir tabiat kanunu değildir savaş,

Barışsa bir armağan gibi verilmez

            insana:

           Savaşa karşı

           Barış için

Katillerin önüne dikilmek gerek,

"Hayır yaşayacağız!" demek.

İndirin yumruğunuzu suratlarına!

Böylece mümkün olacak savaşı önlemek.

Onlar demir çeliği elinde tutan birkaç

              kişidir,

Yoktur karabasandan bir çıkarları

Dünyaya bakıp "ne küçük" derler,

Bir şeylerle yetinmezler acunda,

Para hesap eder gibi hesaplıyorlar

             bizi,

Savaş da bu hesabın ucunda.

Ürkmeyin tutmuşlar diye suyun başını:

Korkunç oyunları, davranın, bitsin.

Söz konusu olan çocuğundur, ana:

Koru onu, dikil karşılarına,

Biz milyonlarca kişi

Savaşı yener miyiz?

Bunu sen bileceksin.

Bunu biz bilecek, biz seçeceğiz.

Bir de düşün "Yok!" dediğini:

Düşün ki savaş geçmişin malı

ve barış taşıyor gelecekten.

Çeviri : Attilâ TOKATLI

BERTOLT BRECHT KİMDİR?

Bertolt Brecht, kısaca Bert Brecht. Asıl adı Eugen Berthold Friedrich Brecht (10 Şubat 1898 Augsburg - 14 Ağustos 1956 Berlin) 20. yüzyılın en etkili Alman şairi, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni olarak nitelendirilir. Eserleri uluslararası alanda da saygı ile kabul görmüş ve ödüllendirilmiştir. Daha önce Erwin Piscator tarafından adı konulan epik tiyatronun, diğer bir deyişle "Diyalektik Tiyatro"nun kurucusudur. Brecht kendisini "komünist" olarak tanımlar.(sol haber)

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