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08.01.2018 23:20

Brad Pitt'den ünlü yıldıza uçuk teklif!

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Brad Pitt'den ünlü yıldıza uçuk teklif!
Hollywood'ün ünlü oyuncusu Brad Pitt, bir yardım gecesinde Emilia Clarke ile Game of Thrones izleyebilmek için tam 120 bin dolar teklif etti

Oyuncu Sean Penn ve arkadaşları, ABD'nin Los Angeles eyaletinde, Afrika’nın Haiti bölgesine yardım amaçlı bir gala düzenledi. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Brad Pitt, Arnold Schwarzenegger ve Sean Parker gibi iş ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı etkinlikte ilginç bir açık artırma gerçekleşti.

Galaya katılanlar, dizide Daenerys Targaryen karakterini oynayan Emilia Clarke ile birlikte bir Game of Thrones bölümü izlemek için teklif vermeye başladılar. 

Ünlü oyuncu Brad Pitt de güzel oyuncuyla birlikte diziyi izleyebilmek için yoğun mücadele etti.

20 bin dolar ile başlayan açık artırmada Hollywood yıldızı, teklifi 80 bin dolara çıkardı.

Game of Thrones'ta Jon Snow'u canlandıran Kit Harington'un aniden ortaya çıkıp salonu kahkaya boğmasının ardından, teklifini 120 bin dolara yükseltti. Ancak, Pitt açık artırmayı 160 bin dolar öneren bir çifte karşı kaybetti.

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