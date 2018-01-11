Bozkurt'tan Fakıbaba'ya: Endişe taşımıyor musunuz?

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, 696 sayılı KHK ile Şeker Kurumu kapatılarak kurumun görev ve sorumluluklarının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na devredilmesini Meclis gündemine taşıdı.

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba’nın yanıtlaması istemiyle önerge veren Bozkurt, Şeker Kurumu’nun kapatılmasının başta pancar üreticilerinin ve sektör yöneticilerinin tepkisine neden olduğunu ifade ederek sektördeki işlerin kurumdaki deneyimli kişiler yerine bakanlık memurlarına devredilmesinin, gerek denetim gerekse yönetim bakımından sakıncalı bulunduğunun belirtildiğini, ülkemizde hali hazırda şeker pancarı üretimi ve denetimi muallakta iken ve pancar bitkisi zaten destekten yoksun iken, bir de şeker sektörü piyasasının bakanlığa devrinin yeni sorunlara yol açacağının dile getirildiğini söyledi.

Kararın özellikle sağlıklı şeker üretimine ve fiyat dengesine olumsuz etki edeceğini, piyasanın uluslararası nişasta bazlı şeker(NBŞ) üreticilerinin eline kalacağını ifade eden konunun uzmanlarının, bunun süreç içerisinde şeker fabrikalarının kapanmasına, işçilerin işsiz kalmasına ve pancar üreticisinin sonunun gelmesine sebep olacağına dikkat çektiğini belirten Bozkurt, “Şeker Kurumu’nun görev süreleri dolan yönetim kurulu üyeleri ve başkanlığına atama yapmak yerine, TBMM iradesi yok sayılarak, sektör yöneticileri ve sendika temsilcilerine danışılmaksızın üreticiyi ve şeker piyasasını etkileyecek böylesi bir karar alınmasının gerekçesi nedir?” diye sordu.

Önergesinde Şeker Kurumu’nun görevinin ülkemizdeki şeker politikalarını düzenlemek, fiyatlandırılma ve pazarlanma esaslarını belirlemek ve denetimi sağlamak olduğunu hatırlatan CHP’li Bozkurt, Bakanlık tarafından pancar ve pancar şekeri üreticilerini koruyacak bir önlem alınıp alınmadığını sordu.

Bozkurt önergesinde ayrıca şu soruları yöneltti:

- Şeker Kurumu’nun bakanlığa devredilmesi kararının; Cargill başta olmak üzere NBŞ üretimi yapan çok uluslu şirketlerin, Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği’nin (NÜD) ve Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği’nin (ŞEMAD) talepleri doğrultusunda alındığı iddiaları doğru mudur?

- NBŞ üreten firmaların geçtiğimiz pazarlama yılında kendilerine tanınan kotanın üstünde üretim yaptığı ancak kurul üyelerinin atanmamasından dolayı bu firmalra ceza kesilemediği bilgisi ışığında ilerleyen süreçte insan sağlığına son derece zararlı olduğu defalarca bilim çevrelerince kanıtlanmış nişasta bazlı şekerlerle, yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların piyasaya hakim olacağı endişesi taşımıyor musunuz?

​