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31.01.2018 14:00

Bozdağ, KHK'lar ile ihraç edilen kişi sayısını açıkladı

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Bozdağ, KHK'lar ile ihraç edilen kişi sayısını açıkladı
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Olağanüstü Hâl (OHAL) kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilen kişi sayısının net 107 bin 174 olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, KHK'larla kamudan ihraç edilen personel sayısını açıkladı. Bozdağ, "İhraç edilen kişi sayısı net 107 bin 174'tür. İade edilen kişi sayısı 3 bin 604" dedi. Bozdağ, "Cezaevlerinde Mor Beyin tuzağına düşerek ByLock'a yönlendirilerek, ByLock'cu gözüken tutuklu kişi yoktur. FETÖ'nün mağdur ettiği vatandaşlarımızdan mağduriyeti devam eden kimse yoktur" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Bütün Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen kişi sayısı 110 bin 778, işe iade edilen kişi sayısı da 3 bin 604. Şu anda KHK'lerle ihraç edilen kişi sayısı net 107 bin 174'tür.

Şu ana kadar Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna 105 bin 151 kişi müracaatta bulunmuş. Komisyon, bin 562 kişi hakkında karar vermiş, bu kararlardan 41'i hakkında 'kabul', diğerleri 'ret' şeklinde. Ret kararları, bazı mahkemelerin görevsizlik kararlarına ilişkin olup, işin esası incelenmeyip, 'siz görevlisiniz' diyen kararlar.

Cezaevlerinde Mor Beyin tuzağına düşerek ByLock'a yönlendirilerek, ByLock'cu gözüken tutuklu kişi yoktur. FETÖ'nün mağdur ettiği vatandaşlarımızdan mağduriyeti devam eden kimse yoktur. Örgütün haberleşme aygıtı ByLock kullananlardan cezaevlerinde tutuklu olan, kontrol altında olan, yargılaması devam edenler var.

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