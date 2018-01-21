Bozdağ: Bu harekat Kürt kardeşlerimize yönelik değildir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Mehdi Eker ile yabancı gazetecilerle bir araya geldi.

Görüşmede yabancı basın mensuplarına Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgiler sunan Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefi siviller kesinlikle değildir. Bu harekat, terör örgütlerine karşı bir harekattır, Kürt kardeşlerimize veya Arap kardeşlerimize veya Türkmen kardeşlerimize dönük bir harekat kesinlikle değildir." dedi.



Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Mehdi Eker ile yabancı gazetecilerle bir araya geldi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirme yapmak için toplantıyı düzenlediklerini, terör örgütü PKK/YPG/KCK/PYD'nin bölgeyi terör yuvası haline getirdiğini söyledi.



'700'E VARAN SALDIRI VE TACİZ'

Bozdağ, şöyle konuştu: "Afrin bölgesinden, Hatay ve Kilis illerimizle oradaki karakol ve üstlerimize bugüne kadar 700'e varan saldırı ve taciz gerçekleşmiştir. Öte yandan, Suriye’nin diğer kesimlerinden gelen ve bu bölgede yuvalanan DEAŞ unsurlarının hudut bölgeleriyle ülkemize saldırı düzenlemeleri ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçiş yapmaları riski mevcuttur. Suriye rejiminin etkin kontrolünün bulunmadığı Afrin bölgesindeki terör gruplarının mevcudiyeti, Suriye’nin toprak bütünlüğüne de büyük bir tehdit kaynağı teşkil etmektedir.”

Harekatın, terör unsurlarının bölgeden temizlenene dek sürdürüleceğini belirten Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti: “Milletimizin harekata desteği tamdır, bu durum bizi daha da güçlü kılmaktadır. Harekatın planlama ve icrasında sadece bahse konu terör unsurlarıyla, bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereç hedef alınmakta olup, sivil halkın zarar görmemesi için gereken her türlü tedbir alınmıştır.”



'MEŞRU MÜDAFAA HAKKI'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, harekatın uluslarası hukuk temelinde BM’nin 51. Maddesinden kaynaklanan, “meşru müdafaa hakkı” ve BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadeleye ilişkin 1373, 1624, 2170 ve 2178 sayılı kararları çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı temelinde yürütüldüğünü, uluslararası hukuka uygun ve meşru olduğunu belirtti.

Bozdağ, yabancı basın temsilcilerinin sorularını da cevapladı. Ele geçirilen yerler hakkında ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyon mevcudiyetleri sorulan Bozdağ, şunları söyledi: “Şunu ifade edebilirim, bölgedeki terör unsurlarını etkisiz hale getirecek, bölgeyi teröristlerden temizleyecek sayıda yeteri kadar Türk Silahlı Kuvvetler mensubu, bu harekata iştirak etmektedir. Ayrıca bu konu üzerinden sosyal medya üzerinden pek çok yalan haberler yayılıyor. Bizim sizden de beklentimiz bu sosyal medya üzerinden yayılan haberlerin ne kadarı dezenformasyon, ne kadarı algı oluşturmaya dönük, sizler bizden daha iyi göreceksiniz. Bundan sonraki süreçte de doğru ve gerçekleri hızlı bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz.”

DEAŞ’ın sadece Suriye ve Irak’ta değil, Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkede de terör eylemleri gerçekleştirdiğini ifade eden Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye, DEAŞ terör örgütüyle en etkin, en kararlı mücadele eden ülkelerden birisidir. DEAŞ terör örgütünün Suriye dışında en çok eylem yaptığı ve zarar verdiği ülkedir. O yüzden Türkiye’nin DEAŞ’a karşı etkin ve kararlı mücadelesi, DEAŞ terör örgütünün son teröristi bitene kadar devam edecektir. ABD’nin PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütlerini kullanarak aldığı DEAŞ teröristlerini temizleme operasyonunu bütün dünya gibi biz de yakından takip ettik. DEAŞ'lı teröristler, PYD/YPG/KCK ve PKK’lı teröristlerle anlaşarak, tabii ABD’nin de bundan bilgisi olduğu aşikar ve onların gözetiminde açtıkları koridor içerisinden araçlarına bindiler, silahlarını da yanlarına aldılar, yüzlerce araçlık konvoyla o bölgeden ayrıldılar. Bunlar nereye gittiler, bu silahlar nereye gitti, bu DEAŞ'lı teröristler nereye gitti? Neden DEAŞ'lı teröristler orada etkisiz hale getirilmediler de veya teslim alınmadılar da onlar oradan güvenli bir şekilde çıkışları sağlandı? Esasında bu soruların bütün dünya nezdinde cevaplandırılması gerekir ama bunlar cevapsız.”

'İDLİP'TE ÇATIŞMA YOK'

Bir soru üzerine şu anda İdlip'te herhangi bir çatışma olmadığını kaydeden Bozdağ, Rusya, İran ve Türkiye arasında varılan mutabakat çerçevesinde burada çatışmasız bölge oluşturularak, gözlem noktaları kurulduğunu, Türkiye'nin de 3 gözlem noktası olduğunu kaydetti.



Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Türkiye'nin bölgede yaşayan Kürtlerin, Türkmenlerin, Arapların nefes alabileceği, terörün ve terör örgütlerinin baskısından kurtulduğu, özgür olabileceği güvenli alanlar oluşturmaya gayret ettiğini belirterek, şunları söyledi: "Hem Türkiye'ye dönük terör tehditlerini ortadan kaldırmak, sınır güvenliğini sağlamak hem de oradaki insanların kendi evlerinde, kendi yurtlarında güven ve barış içerisinde, özgürce yaşamasını sağlamak için bu harekat bir yönüyle de yapılmaktadır. Burası da terör örgütlerinden, teröristlerden arındırılana kadar bu harekat devam edecek. PKK'nın, KCK'nın, PYD'nin, YPG ve DEAŞ'ın tek bir teröristi kalmayana kadar harekat sürecektir. Şu anda Türkiye'de 3,5 milyon Suriyeli mülteci arasında 370 bin civarında bölgedeki Kürtlerden var. Sadece Afrin'den değil, başka yerlerden gelenler de var. Afrin'den de o bölgeden de Türkiye'ye hem Kürtler hem Araplar hem de Türkmenler arasından 250 bin civarında gelen insan var. Onlar tabii güvenli bölge oluştuğunda kendi topraklarına, kendi evlerine dönme imkanı bulacaklar."

Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Zeytin Dalı Harekatı'nın tek hedefi terör örgütleri, bu örgütlerin araçları, gereçleri, barınakları, mevzileri, sığınakları, üsleri ve mühimmatlarıdır, sadece terör örgütleri ve onlara ait hedeflerdir. Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefi siviller kesinlikle değildir. Bu harekat, terör örgütlerine karşı bir harekattır, Kürt kardeşlerimize veya Arap kardeşlerimize veya Türkmen kardeşlerimize dönük bir harekat kesinlikle değildir. Sivillere zarar vermeden bu harekatın başarıyla sürdürülmesi için her tür planlama yapılmıştır. Harekat sırasında ortaya çıkacak durumlar karşısında neler yapılacağına dair de hazırlıklar yapılmıştır."



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bölgede yaşayan Kürtler, bölgede yaşayan diğer unsurlar kadar bu terör örgütlerinden rahatsızdır. O nedenle de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı bu Zeytin Dalı Harekatı'nın, onların da bu terör baskısından kurtulma konusunda ümitlerini arttırdığına inanıyorum." dedi.

"Türkiye sınırları içine 700 saldırı olduğunu söylediniz. Bu saldırılar, PKK ve PYD'den gelen saldırılar mıydı, DEAŞ da var mıydı?" sorusu üzerine Bozdağ, "700 saldırı, bu bölgeden Türkiye'ye gelen taciz ateşleri ve saldırılar, bunların içerisinde tabii diğerleri de olabilir. Çünkü kimin, tam net olarak tek tek tespiti o kadar kolay bir iş değil." diye konuştu.