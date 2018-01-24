Bozdağ: ABD ve Rusya ile her türlü işbirliğine varız

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bölgeye huzur ve barış gelecekse, ABD ve Rusya ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Afrin harekatının ne kadar süreceğinin coğrafi şartlar ve mücadelenin niteliğiyle ilgili bir husus olduğunu belirten Bozdağ, "Operasyon bölge terörden arındırılana kadar sürecek" dedi.

Bozdağ, "Bölgeye huzur ve barış gelecekse, biz ABD ile de Rusya ile de her türlü işbirliğine varız. Türkiye'nin ABD ile sahada karşı karşıya gelme düşüncesi yok, Menbiç'te de bu ihtimali zayıf görüyorum" diye konuştu.

Bozdağ, "Hava sahası ihtiyaç duyuldukça kullanılmaya devam edilecek" dedi.

'AFRİN BÖLGESİNDE DEAŞ'IN BULUNDUĞUNA DAİR SOMUT BİLGİLER VAR'

"Afrin bölgesinde DEAŞ'ın bulunduğuna dair elimizde somut verilere dayanan bilgiler var" diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"DEAŞ'lıların hem Türkiye'ye sızıp eylem yapmak hem de Akdeniz/Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek için teşebbüste bulunduklarına dair ciddi bilgiler mevcut; buralarda terörist eylem yapma ihtimalleri var."