  • BIST 119.332
  • Altın 162,824
  • Dolar 3,7395
  • Euro 4,6335
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C
24.01.2018 17:35

Bozdağ: ABD ve Rusya ile her türlü işbirliğine varız

»
Bozdağ: ABD ve Rusya ile her türlü işbirliğine varız
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bölgeye huzur ve barış gelecekse, ABD ve Rusya ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Afrin harekatının ne kadar süreceğinin coğrafi şartlar ve mücadelenin niteliğiyle ilgili bir husus olduğunu belirten Bozdağ, "Operasyon bölge terörden arındırılana kadar sürecek" dedi.
Bozdağ, "Bölgeye huzur ve barış gelecekse, biz ABD ile de Rusya ile de her türlü işbirliğine varız. Türkiye'nin ABD ile sahada karşı karşıya gelme düşüncesi yok, Menbiç'te de bu ihtimali zayıf görüyorum" diye konuştu.

Bozdağ, "Hava sahası ihtiyaç duyuldukça kullanılmaya devam edilecek" dedi.

'AFRİN BÖLGESİNDE DEAŞ'IN BULUNDUĞUNA DAİR SOMUT BİLGİLER VAR'

"Afrin bölgesinde DEAŞ'ın bulunduğuna dair elimizde somut verilere dayanan bilgiler var" diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"DEAŞ'lıların hem Türkiye'ye sızıp eylem yapmak hem de Akdeniz/Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek için teşebbüste bulunduklarına dair ciddi bilgiler mevcut; buralarda terörist eylem yapma ihtimalleri var."

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hasip Kaplan hakkında karar verildi24 Ocak 2018 Çarşamba 13:53
  • Erdoğan'dan flaş karar24 Ocak 2018 Çarşamba 13:36
  • Sarıbay: Mumcu'nun önemi daha çok anlaşıldı24 Ocak 2018 Çarşamba 12:59
  • Erdoğan'dan o görüntüye tepki: Sen nasıl devletsin24 Ocak 2018 Çarşamba 12:57
  • Kuyucuoğlu: STK'lar 2019'a hazırlanmalı24 Ocak 2018 Çarşamba 12:57
  • CHP İstanbul'dan İsmail Cem anması24 Ocak 2018 Çarşamba 12:50
  • Demirkırkan: Kimse bu ülkeyi sizden daha az sevmiyor24 Ocak 2018 Çarşamba 12:50
  • Erdoğan: Obama bizi kandırdı24 Ocak 2018 Çarşamba 12:46
  • Mustafa Destici: AKP ile yaptığımız görüşmeler sonrası...24 Ocak 2018 Çarşamba 12:43
  • Tarhan, Mumcu ve Okan'ı andı24 Ocak 2018 Çarşamba 12:15
    • FOTO GALERİ
    • CHP'li vekiller Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan'ı andı
    • İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
    • 'Uğur Mumcu yaşasaydı, AKP onu da cezaevine atardı"
    VİDEO GALERİ
    • Elinde tabancayla intihar edeceğini söyleyip, canlı yayın yaptı
    • Söyledikleriyle Canan Karatay'ı krize soktu!
    • Bülent Tezcan: Bilal Erdoğan'ın orada ne işi var?
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti