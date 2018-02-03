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03.02.2018 03:40

Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeli

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Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale’de, Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

 Çanakkale'de, Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

 Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada- Geyikli arasında yapılması planlanan, Bozcaada'dan saat 22.00, Geyikli'den ise saat 18.00-23.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Boğaz'da diğer hatlardaki seferler ise normal olarak sürüyor.

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