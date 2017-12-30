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30.12.2017 13:25

Böyle yakalandılar!

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Böyle yakalandılar!
Adan'da kullandıkları panelvanın plakasını çamurla kapatan hırsızlık şüphelisi 3 kişi, izolasyon köpüğü sıkarak alarmını susturdukları bir mağazaya girmek isterken polise yakalandı. Şüphelilerden birinin yüzünün boyalı olması da dikkat çekti.

DHA - Plakasını çamurla kapattıkları panelvan tipi araçla giyim mağazasına gelen 3 kişi, izolasyon köpüğü sıkarak iş yerinin alarmını etkisiz hale getirdi.
 
Daha sonra levye ile mağazanın elektronik kepengini açmaya çalışan 3 kişiyi gören bir vatandaş, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polisler, kepengi açmaya çalışan 3 şüpheliyi suç üstü yakaladı.

Şüphelilerin plakasını çamurla kapattıkları aracında arama yapan ekipler, hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsız Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
 
Olay yerinin bulunduğu sokaktaki bir mağazaya geçen yıl benzer şekilde girilip, kasa hırsızlığı yapıldığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

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