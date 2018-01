Böyle torpil görülmedi!

İstanbul Medipol Üniversitesi’nde okutman kadrosuna ön değerlendirmede 10. sırada yer alan aday atandı.

Serbay Mansuroğlu / Birgün - İkinci sırada yer alan aday Deniz Pelek’in ‘yanlış hesaplama’ itirazı haklı bulununca bu defa 1. sırada ilan edilen Aykut Can’ın puanı yeniden yükseltildi.

İstanbul Medipol Üniversitesi’ndeki tek kişilik okutman kadrosuna başvuran Deniz Pelek’in notu yanlış hesaplanınca sonuçlara itiraz etti. Pelek’in itirazı haklı bulundu ve puanı yeniden hesaplanınca 1. sırada atamasının yapılmasını bekledi. Ancak 1. sırada ilan edilen Aykut Can’ın 91 olan sınav puanı yeniden hesaplanıp 95 puan alması sağlanarak yine 1. sıraya geçirildi.

İlk hesaplamaya göre ön değerlendirmede 10. sırada yer alan aday Aykut Can, toplamda 84.74 puanla birinci; ön değerlendirmede 1. sırada olan Deniz Pelek ise toplamda 83.82 puanla ikinci sırada yer aldı. İtiraz sonucu Deniz Pelek’in notu Aykut Can’ı geride bırakınca üniversitenin ilgili yönetimi yeniden hesaplamaya gitti. Son hesaplamada Aykut Can 86.22 ile yeniden 1., Deniz Pelek 84.73 ile 2. sırada yer aldı.

YÖK’e başvurdu

Usulsüzlük yapıldığını belirten ve son olarak çareyi YÖK’e başvurmakta bulan Pelek’in hazırladığı itiraz dilekçesi dün YÖK’e ulaştı.

Dilekçede, “Sonuçlar açıklandığında lisans not ortalamam 80.86 olarak düzeltilmiş; ancak sadece Aykut Can isimli kişinin sınav notu 95 olarak değiştirilerek 1.sırada, kendimin de 2. sırada yer aldığını gördüm. Eğer ki sınav notlarıyla usulsüzce herhangi bir değişim yapılmamış olsaydı; lisans not ortalamam doğru yazıldığında 1. sırada ben yer alacaktım. Yapılan işlemler ve sıralama usulsüzdür” ifadeleri yer aldı.

‘Usule ve hakkaniyete uygun değil’

BirGün’ün ulaştığı Deniz Pelek şu açıklamayı yaptı:

“Ön değerlendirmede 1. sırada yer aldım. Ancak ikinci değerlendirmede 10. sırada aday olan kişi kılpayı ile önümde yer aldı. Sonuçları incelediğimde ise yönetmelik hükümlerine göre yüzde 30 oranında etkisi bulunan lisans not ortalamamın değerlendirme listesine yanlış yazıldığını fark ettim. 11 Aralık tarihinde, Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Birimi’ni aradım, bana bu ilanla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Sekreteri İbrahim Güntürk’ün ilgilendiğini söylediler. İbrahim Bey ile görüştüm, bana hatanın düzeltileceğini söyledi, ama ertesi gün hata düzeltilmedi. Uzun uğraşlar sonucu İbrahim Bey ‘birkaç gün’ içerisinde sonuçların açıklanacağını söyledi. Kâğıtların yeniden değerlendirilmesi, YÖK’ten yeni jürinin atanması ve eski jürinin notlarının değerlendirilmesiyle sonuçlanan başka bir süreçtir ve benim lisans not ortalamamın yanlış yazılmasına yaptığım itirazla herhangi bir ilgisi yoktur. Bu nedenle, yapılan hatanın düzeltilerek, değerlendirme listesinin de buna uygun olarak değiştirilmesini; kısaca mevcut duruma göre, değerlendirme listesinde ikinci sırada olan adımın birinci sıraya çıkarılmasını ve ilanın bu şekilde yapılmasını talep etmeme rağmen bu husus düzeltilmemiş, haksız ve usule aykırı bir şekilde işlem yapılmıştır. Yapılan işlemler ve sıralama usulsüzdür. Aykut Can isimli kişinin atanması işlemi hukuka, hakkaniyete, usule ve açık yasal düzenlemelere aykırıdır. Okutman kadrosuna yönelik olarak usule aykırı bir şekilde gerçekleşen idari işlemin iptaline karar verilmesini talep ediyorum.”