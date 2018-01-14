Böyle kayyım görülmedi: AKP'li vekilin damadı 14 şirkete...

AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, bu kez damadıyla tartışma konusu oldu. Demiröz’ün damadı Halil İbrahim Akyıldız'ın 14 şirkete 'kayyım' olarak atandığı iddia edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) içindeki cunta yapılanmasının gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğu iddiasıyla Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) istediği ve şu anda Pensilvanya eyaletinde yaşadığı ileri sürülen Fethullah Gülen'i ziyareti sırasında çekildiği fotoğrafla gündeme gelen AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, bu kez damadıyla tartışma konusu oldu. Demiröz’ün damadı Halil İbrahim Akyıldız'ın 14 şirkete 'kayyım' olarak atandığı iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre Demiröz’ün kardeşi, eski AKP Beylikdüzü İlçe Başkanı Nevzat Demiröz’ün kayyım olarak tercih edilmişti. Nevzat Demiröz, özellikle cemaatle ilişkilendirilen Koza Grubu’na atanan kayyım heyetinde yer almıştı. Demiröz’ün kardeşi 10’u aşkın şirkete kayyım olarak atanmıştı.

Söz konusu haberde, Demiröz’ün kardeşinin yanı sıra damadı Halil İbrahim Akyıldız’ın da kayyım olarak atandığı, Demiröz’ün kızı Betül Akyıldız’ın eşi İbrahim Akyıldız'ın, 'FETÖ' soruşturmaları nedeniyle kayyım atanan şirketlerde tercih edilen isim olduğu ve halen 14 şirkette yönetim kurulu üyesi olarak ismi göründüğü ileri sürüldü.

İşte o haber:

CHP'den Darbe Komisyonu'na: O ziyareti sordunuz mu?

2012 yılında ABD’de Pensilvanya eyaletinde yaşayan 'FETÖ' lideri Fethullah Gülen’i ziyaret eden 12 kişilik AKP heyetindeki isimler arasında AKP Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz de yer alıyordu. Gülen’le yarım saatlik görüşmenin ardından çekildiği belirtilen ve Demiröz’ün de yer aldığı hatıra fotoğrafı, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından kurulan Darbe Araştırma Komisyonu’nda CHP’nin sorularıyla birlikte yer almıştı. CHP, “Aralarında AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Vedat Demiröz ve TBMM Grup Başkanvekili İlknur İnceöz’ün olduğu bu isimlerden ziyaretlerinin detaylarına ilişkin bilgi istenmiş midir” diye sormuştu.

İşte damadın yönetiminde bulunduğu 14 şirket:

-Dumankaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ.

-Milsan Demirçekme Sanayi ve Ticaret AŞ.

-Dumankaya Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ.

-Shov Oto Sanayi ve Ticaret AŞ.

-Dumankaya Dış Ticaret ve Pazarlama AŞ.

-Dumankaya Holding AŞ.

-RS Mağaza Geliştirme Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Tasfiye halinde)

-Uniplast Plastik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret AŞ.

-Dumankaya Pusula Yönetim Hizmetleri ve Ticaret AŞ.

-Zet Zeki Bina ve Ev Teknoloji Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ.

-DKaya Gayrimenkul ve İnşaat AŞ.

-Dumankaya Kentsel Dönüşüm Proje Geliştirme AŞ.

-Dumankaya Teknoloji AŞ.

-Dumankaya ve Mazaya İnşaat AŞ.