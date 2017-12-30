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30.12.2017 13:25

Böyle dolandırıcılık görülmedi: Cumhurbaşkanlığı...

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Böyle dolandırıcılık görülmedi: Cumhurbaşkanlığı...
Kendini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın danışmanı olarak tanıtan Mehmet Ali Büyükişbir Ankara’da onlarca kişiyi "iş bulma vaadiyle" dolandırdı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; kasırga, avukatı aracılığıyla AnkaraCumhuriyet Başsavcılığı’na 18 Eylül 2017’de suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde, Mehmet Ali Büyükişbir’in kendisini Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın danışmanı olarak tanıttığı, iş bulma vaadiyle G.A. adlı kadından 4 bin lira para alarak dolandırıcılık yaptığı bilgisine yer verildi. Emniyete de aynı şüpheliyle ilgili çok sayıda şikâyet ulaştı.

Numara değiştirdi

Soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin yakalanması için polise talimat verdi. Polis, iş arayan kişilerden 4-5 bin lira para alan Büyükişbir’in, iktidara yakın olduğu algısı oluşturmak amacıyla Facebook hesabından Başbakan Binali Yıldırım dahil bazı siyasilerin fotoğraflarını paylaştığını, “TBMM’de çalıştı” gibi notlar düştüğünü tespit etti. Şüpheli, mağdurların verdiği adreslerde bulunamadı. Şüphelinin yakalanması için cep telefonu dinlemeye alındı. İki ay boyunca telefonu dinlenen şüphelinin, yeni numarası da dinlendi. Polis, Büyükişbir’i pazartesi günü Ankara’da yakaladı.

Savunması güldürdü

Ankara’da onlarca kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı öne sürülen şüpheli polis ve savcılıktaki ifadelerinde suçlamaları reddetti, ‘Dolandırıcılık’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimi Sezer Söylemez tarafından sorgulanan Mehmet Ali Büyükişbir, kendini “Okuryazar, şoför ve sabıkasız” olarak tanıttı. UYAP sorgusunda şüphelinin daha önce de ‘dolandırıcılık’ suçundan arandığı tespit edildi. Hâkimlikte de iddiaları reddeden Büşükişbir kendini şöyle savundu: “Çevremdeki insanlar bana ‘Bakan ya da milletvekili danışmanı mısın?’ diye sorduklarında ‘Evet’ demişliğim olmuştur. Çünkü insanlar bana bu sıfatı yakıştırırlar. Ben kimseden bu sıfatımı kullanarak, menfaat temin etmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ediyorum.”

Hâkim Söylemez, şüphelinin “dolandırıcılık” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Büyükişbir, Sincan Cezaevi’ne konuldu.

Meclis kapısında montajlı fotoğraf

Tutuklanan Mehmet Ali Büyükişbir’in Facebook profilinden de ilginç detaylar çıktı. TBMM kapısında çektirdiği bir fotoğrafa montajla televizyon kanallarına röportaj vermiş gibi mikrofon montajladığı fotoğrafları yayınlayan Büyükişbir, hesabında iktidara yakın olduğu algısı oluşturmak için Başbakan Binali Yıldırım dahil bazı siyasilerin fotoğraflarını paylaştığı, “TBMM’de çalıştı” gibi notlar düştüğü anlaşıldı.

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