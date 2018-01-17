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17.01.2018 17:00

'Böyle bir döneklik ilk kez görüyorum!'

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'Böyle bir döneklik ilk kez görüyorum!'
Yeşim Salkım, "Laf Bende Kalmasın" isimli canlı yayınında Seren Serengil'e yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Vatan- Canlı yayın esnasında 'Seren Serengil ve Seda Sayan'ın barışması'yla ilgili yayınlanan görüntünün ardından söz alan Yeşim Salkım şöyle konuştu: "Ay bu barışmayı haber turuna mı koydunuz?.. Seren 10 sene evde oturdu. Evlendi, çocuklarını kaybetti. Çok zor günler geçirdi. Bu zor günlerinde kimse onun kapısını çalmadı. Ama ben onu zor günlerinde çok aradım.


Öyle yemişliğim, içmişliğim sıkı bir dostluğumuz da yok. Seren Serengil'e, malum olaylardan sonra Seda Sayan'ı konuk ettiğinde 'Neden?' diye sordum. Verdiği cevap 'Ben artık bu tip şeylerle uğraşmak istemiyorum' oldu. Ee sen herkesi gaza getirdin. Nasıl uğraşmak istemiyorsun? Senin bu olayda çok büyük davaların var.
 
Sen bana demedin mi? Cengiz beni konuşturmuyor, Yeşim konuş demedin mi? Ben onun söylemesiyle konuşmadım ama ben ona destek oldum ve haklı olduğu noktaları anlattım. Seren'in burada yaptığı bildiğin mikser gibi oynuyor. Daha önce Gülben'in evine de gitmişti. Yahu 45 yaşındasın. Lafın nereye gittiğine dikkat edeceksin.
 
Lafın arkasında omurgalı durmak diye bir şey vardır. Sen ya mahkemede de bu dönekliği yaparsan? O zaman ne yapacağız? Sen şimdi biraz programın tuttu diye, Star'da program yapıyorsun diye, biraz toparladın kendine geldin diye niye insanları satıyorsun?
 
Sen böyle insanları doldur doldur... Beni Seren konusunda uyarmışlardı. Annesi Nevin Hanım da beni 'Seren'e sahip çık' diye aradı. Ben hayatımda böyle bir döneklik ilk kez görüyorum. İlk ve son olsun. Ben böyle şey hayatımda görmedim. Bir insan bu kadar yanarım, dönerim olur mu ya? Bu nasıl bir yanma dönme ya? Ayıp! Bir de bana demiş ki programında, 'Ben artık işime gücüme bakıyorum Yeşim'e de tavsiye ediyorum' diye. Sen bana tavsiyede bulunacak kapasitede daha değilsin Seren. Eğer çok tavsiyeye ihtiyacın varsa gel ben sana veririm..."

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