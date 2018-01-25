‘Botoks yaptıran’ 12 deve güzellik yarışmasından atıldı

Botoks yaptırdığı tespit edilen develer, Suudi Arabistan’da düzenlenen deve güzellik yarışmasından diskalifiye edildi.

12 deve, Suudi Arabistan’da her yıl düzenlenen deve güzellik yarışmasından ‘botoks yaptırdıkları’ gerekçesiyle diskalifiye edildi.

Bu yılki yarışma adaylarından 12'sinde botoks tespit edildi...

Her yıl düzenlenen Kral Abdülaziz Deve Festivali, başkent Riyad yakınlarında gerçekleştiriliyor. Ülkenin sembol hayvanlarından develer için düzenlenen festival, 28 gün sürüyor.

Bu yıl, güzellik yarışmasında birinci olan deve için 57 milyon dolar para ödülü verilecek.

Bu yıl açılışı 19 Mayıs’ta yapılacak olan festivale, Suudi Arabistan ve diğer Körfez Ülkeleri’nden tam 15 bin devenin katılması bekleniyor. Festivalin sonunda düzenlenen güzellik yarışmasındaysa, dereceye girenlere milyon dolarlık ödüller veriliyor.

Bu yıl 300 bin civarında erkeğin, Riyad’a 1,5 saat uzaklıktaki festivale katılması bekleniyor.

Bu da yarışmada sahteciliği ve hileyi beraberinde getiriyor. Bu yıl dereceye giren develere 57 milyon dolar ödül verilmesi öngörülürken, şimdiden adaylardan 12’sinde botoks tespit edildi. Festivalde, güzellik kategorisi dışında deve yarışı, itaat eğitimi ve deve tüyü ve en iyi deve fotoğrafı gibi kategoriler de bulunuyor.