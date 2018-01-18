Boşandıktan sonra yeni aşkını buldu

Tülin Şahin’le olan 12 yıllık evliliği geçtiğimiz yıl sona eren sosyetik aşçı Memet Özer yeni bir aşka yelken açtı.
Özer’in, kendisiyle aynı soyadı taşıyan gazeteci Verda Özer ile birliktelik yaşamaya başladığı ortaya çıktı.
Tülin Şahin’le olan 12 yıllık evliliği geçtiğimiz yıl sona eren sosyetik aşçı Memet Özer yeni bir aşka yelken açtı.
Özer’in, kendisiyle aynı soyadı taşıyan gazeteci Verda Özer ile birliktelik yaşamaya başladığı ortaya çıktı.
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