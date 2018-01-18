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19.01.2018 01:55

Boşandıktan sonra yeni aşkını buldu

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Boşandıktan sonra yeni aşkını buldu
Podyum dünyasının ünlü ismi Tülin Şahin'in boşandığı eşi Memet Özer, ayrılığın ardından gazeteci Verda Özer ile birlikte olmaya başladı, İkilinin artık saklanmadığı davetlere el ele gittiği öğrenildi.

Tülin Şahin’le olan 12 yıllık evliliği geçtiğimiz yıl sona eren sosyetik aşçı Memet Özer yeni bir aşka yelken açtı.

Özer’in, kendisiyle aynı soyadı taşıyan gazeteci Verda Özer ile birliktelik yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

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