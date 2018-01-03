  • BIST 116.650
  • Altın 159,001
  • Dolar 3,7591
  • Euro 4,5186
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
03.01.2018 15:55

Borsa İstanbul'da yeni rekor! İşte dolar ve euronun son durumu

»
Borsa İstanbul'da yeni rekor! İşte dolar ve euronun son durumu
ABD ekonomisinde büyümenin sürmesine ilişkin kuşkuların yayılmasına bağlı olarak dolar küresel piyasalarda zayıfladı.

İstanbul, (DHA) - Türkiye ile ABD arasındaki vize sorununun çözülmesine bağlı iyimserlik ve küresel piyasalardaki gelişmelerle, dolar 3.76 liraya, Euro ise 4.52 liraya gerilerken, Borsa İstanbul Endeksi 118 bin 395 puan ile yeni rekor düzeye tırmandı.

ABD ekonomisinde büyümenin sürmesine ilişkin kuşkuların yayılmasına bağlı olarak dolar küresel piyasalarda zayıfladı. ABD büyükelçiliğinin Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden başlatılmasına karar verildiğini açıklamasının da desteğiyle dolar dün 3.7642 liraya kadar indikten sonra 3.76 - 3.77 lira bandında seyrediyor.

Küresel piyasalarda 1.20 doların da üzerine çıkarak 1.2063 dolara kadar yükselen euro da günün ilk işlemlerinde 4.52 liraya geriledi.

ABD ile vize iyimserliğinin etkisiyle 2017 yılını yüzde 0.74 yükselişle 115 bin 333 puanlık rekor kapanışla geride bırakan Borsa İstanbul Endeksi de, yeni yılın ilk işlem gününe göre yüzde 0.64 artışla 118 bin 276 puan düzeyine yükseldi. Açılıştan itibaren yükselişini sürdüren Borsa İstanbul Endeksi, tarihinde ilk kez 118 bin puanı da aşarak 118 bin 395 puana kadar tırmandı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milyonlar saat 10:00'u bekliyor03 Ocak 2018 Çarşamba 08:22
  • Bitcoin yüzde 11 yükseldi03 Ocak 2018 Çarşamba 02:50
  • Erdoğan'ın eleştirisi girişimcisini buldu; 2 ay içinde pazara çıkıyor03 Ocak 2018 Çarşamba 01:20
  • Dolar yeni yılda düşüşe geçti02 Ocak 2018 Salı 18:20
  • SGK'dan flaş taşeron açıklaması!02 Ocak 2018 Salı 16:55
  • Ankara'da taşeron işçilerin kadro başvuruları başladı02 Ocak 2018 Salı 16:15
  • SPK Başkanı görevinden ayrıldı02 Ocak 2018 Salı 15:17
  • İşçilerden flaş karar: AKP'ye yürüyecekler02 Ocak 2018 Salı 14:35
  • Dikkat! O ödemeler başladı02 Ocak 2018 Salı 14:06
  • Bitcoin'in sonu felaketle bitecek: Hepsi kül olacak02 Ocak 2018 Salı 12:58
    • FOTO GALERİ
    • Ünlü şarkıcı kıyafetiyle sınırları zorladı
    • Meral Akşener’e Giresun'da davul - zurnalı karşılama
    • Her yere fotoğrafını yapıştırıyorlar
    VİDEO GALERİ
    • İsyan ettiren olayı sunarken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
    • CNN Türk'ten tepki toplayan zam yorumu: Küçük tatlı zamlar...
    • 'Sen kimsin?' sorusuna sosyal medyayı sallayan yanıt
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti