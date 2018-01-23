Borsa İstanbul rekor kırdı

118 bin 674 puanı gören Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı.

Borsa İstanbul 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,78 değer kazanarak 118 bin 153 puandan tamamlamladı. Borsa İstanbul, tüketici güven endeksinin 11,1 artmasından bulduğu desteklede günün ikinci yarısında 118 bin 674 puanı görerek güniçi tarihi rekorunu kırdı. Hisse senetleri ortalama 1,08 değer kazandı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 918,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,72 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,08 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,74 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,10 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Tüketici güven endeksinin ocakta geçen aya göre yüzde 11,1 artmasından bulduğu destekle 118.290,28 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 118.000 puanın üzerinde dengeledi.

Yükseliş sürebilir

Analistler, dolar bazlı tarihi zirvesi 51.070 puanda bulunan BIST 100 endeksinin bugün cari kurla 31.300 seviyelerinde seyrettiğine dikkati çekerek, küresel piyasalarda, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin devam etmesi durumunda endeksin yükseliş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.