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15.01.2018 11:30

Borsa binasında korkutan göçük

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Borsa binasında korkutan göçük
Endonezya Borsası'nın bir katı, binanın girişindeki bir kafenin üzerine çöktü.

(DHA) -  Yerel medyada yer alan habere göre, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yer alan Endonezya Borsası binasının bir katı çöktü. Sosyal medyada yer alan görüntüler, çöken katın çatlamış metal bir yapıya sahip olduğunu ve çok katlı binanın girişine yakın bir kafe etrafında çökmüş olduğunu gösterirken, Endonezya Borsası Yöneticisi Alpino Kianjaya, olayla ilgili bir açıklama yapmadı.


 


 

 


DHA-Dış Haberler - Endonezya-İstanbul / Merkez - DIŞ HABER SERVİSİ

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