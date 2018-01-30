Bornova’da proje ve hizmetler vatandaşlarla belirlendi

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila Meriç ve Yeşilova Mahalleri ile bir araya geldi. Başkan Atila, mahallelerde yaşayan vatandaşların görüş, öneri ve isteklerini dinledi.

Bornova’da “Ortak Akıl” ilkesiyle devam eden mahalle buluşmaları devam ediyor. Bornova Belediye Başkanı bu hafta Meriç ve Yeşilova Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Önce mahalle muhtarlarını ziyaret eden Atila, proje ve hizmetlerle ilgili değerlendirmeler yaptı. Yurttaşların görüş, öneri ve isteklerini dinleyen Atila proje ve çalışmaları yerinde de inceledi.

Başkan Atila ile fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Meriç Mahallesi Muhtarı Erdinç Kavala, “Proje ve hizmetler noktasında birlikte karar veriyoruz. Başkan Atila bizi dinliyor ve fikirlerimizi dikkate alıyor. Eksikliklerimizle ilgili konularda hemen yardımcı oluyor. Bu uygulamadan memnunuz” dedi.

Bornova Belediyesi’nin ihtiyaç duydukları her anda yanında yer aldığını ifade eden Yeşilova Mahallesi Muhtarı Erkan Güler de şöyle konuştu: “Sorunlarımızın çok büyük bir bölümü çözüldü. Kalan ufak tefek birkaç sorunla ilgili de çözümler üretiliyor. Bornova Belediye Başkanımız pazaryeri sorunumuzu da çözüyor. Vatandaşlarımız da biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz.”

Bornova’da yaşam standartlarını yükseltmenin ana hedefleri olduğunu vurgulayan Başkan Atila da, “Bu noktada yurttaşlarımızın görüşü çok önemli. Biz proje ve hizmetlerimizi orada yaşayanların görüşlerine göre oluşturuyoruz. Hep birlikte konuları istişare edip çözümleri de birlikte buluyoruz. Bu birliktelik Bornova’da büyük bir sinerji oluşturuyor. Daha iyi yaşam koşulları için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.