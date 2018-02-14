‘Booking.com’dan dönüş sinyali

Haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Türkiye’deki kullanıcıların erişimine engellenen rezervasyon portalı ‘Booking.com’, Türkiye’de çalışmak üzere müşteri temsilcisi ilanı verdi.

Habertürk’ten Eren Güler’in haberine göre, ‘booking.com’, kariyer sitesi Linkedin’den ilan verdi.

Turizm sektöründen edinilen bilgilere göre de ‘booking.com’un dönmesi çok yakın. Şirketin turizm sezonu başlamadan tekrar Türkiye pazarındaki yerini alması bekleniyor.

İlanı beş gün içerisinde 3 bin 500’den fazla kullanıcı görüntüledi.

Süreç ne durumda?

TÜRSAB, ‘Booking.com’a, seyahat acentelerine karşı haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle dava açmıştı. Mahkeme, sitenin Türkiye’ye yönelik faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar vermişti. ‘Booking.com’ kararı temyize götüreceğini açıklamıştı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), mahkemenin aldığı ihtiyati tedbir kararının iptali için mahkemeye başvurmuş ancak reddedilmişti. Son ret kararı da ‘Booking.com’un itirazına gelmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) bir hafta içinde 500 bin liralık teminat mektubu getirmesini istemişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘Booking.com’un yakın zamanda Türkiye’de tekrar faaliyete başlayacağını duyurmuştu. Süreçte son olarak, ‘Booking.com’ Türkiye hükümetiyle görüşmelerin sürdüğünü ve geri dönmek istediğini açıklamıştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Kontrollü olması lazım ama kısıtlama olmaması lazım” demişti.