  • BIST 118.598
  • Altın 162,357
  • Dolar 3,7796
  • Euro 4,6319
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
23.01.2018 16:50

Bomba iddia! Ali Koç seçilirse...

»
Bomba iddia! Ali Koç seçilirse...
Ali Koç seçilirse tarihi anlaşma iptal olabilir.

Sporx - Fenerbahçe ile Acıbadem arasında imzalanan sponsorluk anlaşması gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Üç gün önce Fenerbahçe ile Acıbadem arasında imzalanan tarihi sponsorluk sözleşmesinin perde arkasında ilginç detay daha ortaya çıktı.

Yaklaşan Fenerbahçe seçimleri öncesi, Ali Koç başkan seçilirse Fenerbahçe ile Acıbadem arasındaki sponsorluk sözleşmesi herhangi bir tazminat bedeli ödenmeden fesh edilebilecek.

Fenerbahçe'nin Acıbadem ile sponsorluk sözleşmesi imzalamasının ardından Ali Koç'un seçim kampanyalarını yürüten sosyal medya ekibi, Koç'un bir videosunu yayınlayarak, "Davamıza sonuna kadar sahip çıkacağız" sözlerine yer vermişti. Fenerbahçe'nin Acıbadem ile imzaladığı sözleşmeden hemen sonra yayınlanan bu video, Koç'un Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar'a tepkisi olarak yorumlanmıştı.

Mehmet Ali Aydınlar'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Acıbadem ile 2.5 + 4 yıllık sponsorluk anlaşmasına varan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu sponsorluk anlaşmasından elde edeceği gelir ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FLAŞ! Fikret Orman resmen duyurdu!23 Ocak 2018 Salı 13:52
  • Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımı başladı23 Ocak 2018 Salı 13:22
  • Burak Yılmaz’dan Trabzonspor'a iyi haber23 Ocak 2018 Salı 12:55
  • Beşiktaş'ın yıldızı Talisca için rekor teklif23 Ocak 2018 Salı 11:30
  • Sumudica'nın öfkesini eşi Elena bile yatıştıramadı23 Ocak 2018 Salı 10:30
  • Fatih Terim'e Kayseri'de 'Kebapçı Selahattin' sürprizi23 Ocak 2018 Salı 08:36
  • Robinho İstanbul'a geldi: Oldukça mutluyum23 Ocak 2018 Salı 03:10
  • Kayserispor hocası: Eğer hakemler benim lehime böyle hatalar yaparsa...23 Ocak 2018 Salı 00:30
  • Kayserispor - Galatasaray maç sonucu: 1-323 Ocak 2018 Salı 00:27
  • Fatih Terim, yıldız futbolcuyu yedeğe çekti22 Ocak 2018 Pazartesi 19:26
    • FOTO GALERİ
    • CHP’nin kadın il başkanları Anıtkabir’i ziyaret etti
    • Şair Enver Ercan kitabıyla uğurlandı
    • Afrin şehidi Üstçavuş Musa Özalkan'a son görev
    VİDEO GALERİ
    • Operasyona giden askerler arasında duygu dolu anlar
    • Afrin'de YPG'li teröristlerin ateş altına alınma anları
    • İstanbul'da 6 adrese uyuşturucu operasyonu
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti