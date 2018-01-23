Bomba iddia! Ali Koç seçilirse...

Ali Koç seçilirse tarihi anlaşma iptal olabilir.

Sporx - Fenerbahçe ile Acıbadem arasında imzalanan sponsorluk anlaşması gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Üç gün önce Fenerbahçe ile Acıbadem arasında imzalanan tarihi sponsorluk sözleşmesinin perde arkasında ilginç detay daha ortaya çıktı.

Yaklaşan Fenerbahçe seçimleri öncesi, Ali Koç başkan seçilirse Fenerbahçe ile Acıbadem arasındaki sponsorluk sözleşmesi herhangi bir tazminat bedeli ödenmeden fesh edilebilecek.

Fenerbahçe'nin Acıbadem ile sponsorluk sözleşmesi imzalamasının ardından Ali Koç'un seçim kampanyalarını yürüten sosyal medya ekibi, Koç'un bir videosunu yayınlayarak, "Davamıza sonuna kadar sahip çıkacağız" sözlerine yer vermişti. Fenerbahçe'nin Acıbadem ile imzaladığı sözleşmeden hemen sonra yayınlanan bu video, Koç'un Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar'a tepkisi olarak yorumlanmıştı.

Mehmet Ali Aydınlar'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Acıbadem ile 2.5 + 4 yıllık sponsorluk anlaşmasına varan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu sponsorluk anlaşmasından elde edeceği gelir ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.