Boluğur'dan, Dalkılıç'ın yeni aşkına şok yorum

Murat Dalkılıç, 2 yıl evli kaldığı oyuncu Merve Boluğur'dan geçen Eylül'de boşandı. Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladı.

POSTA- Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladı. Merve Boluğur'un bu aşk için şöyle dediği iddia edildi:



Murat Dalkılıç, 2015'te evlendiği oyuncu Merve Boluğur'dan geçen Eylül'de boşanmıştı.

Bir hafta önce de Star TV'deki 'Siyah İnci' dizisinde oynayan Hande Erçel ile flört etmeye başlamıştı.

Merve Boluğur bu sürpriz ilişkiyi duyunca ilginç bir tepki verdi.

Yakın arkadaşına şunları söyledi: ''Murat'ı iyi tanırım. O kıza kuvvetli bir şey hissetmediğini düşünüyorum. Reklam aşkı olduğu belli.''