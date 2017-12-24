  • BIST 111.099
  • Altın 156,073
  • Dolar 3,8121
  • Euro 4,5104
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -5 °C
25.12.2017 02:05

Bolu'da, TIR alev alev yandı

»
Bolu'da, TIR alev alev yandı
Bolu'da mutfak malzemesi yüklü TIR'da çıkan yangın, hasara neden oldu. Yangın nedeniyle Anadolu otoyolunun İstanbul istikameti, bir süre trafiğe kapatıldı

Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolundan İstanbul istikametine giden Rus uyruklu Glodeanu İ. idaresindeki mutfak malzemesi yüklü TIR'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

 

DHA'nın haberine göre; yangını fark eden sürücü, TIR'ı emniyet şeridinde durdurarak, alevleri söndürmeye çalıştı. Sürücünün çabalarının sonuçsuz kalması üzerine, yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şeffaa Oda'ya bir ödül daha!24 Aralık 2017 Pazar 17:02
  • Çorum'da 30 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı24 Aralık 2017 Pazar 16:36
  • Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı24 Aralık 2017 Pazar 15:33
  • 9 yaşındaki kızı zorla aracına bindirmek isteyen şüpheli yakalandı23 Aralık 2017 Cumartesi 23:46
  • Dini içerikli süs eşyalarının içinden bakın ne çıktı...23 Aralık 2017 Cumartesi 23:31
  • Feci kaza: Yaralılar var23 Aralık 2017 Cumartesi 23:11
  • Düğünde pamuk şeker kavgası... Ölüler ve yaralılar var23 Aralık 2017 Cumartesi 21:09
  • Denizli'de iş cinayeti23 Aralık 2017 Cumartesi 18:54
  • Zonguldak'ın yüksek kesimleri beyaza büründü23 Aralık 2017 Cumartesi 15:33
  • Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı Fahreddin Paşa hamlesi23 Aralık 2017 Cumartesi 15:05
    • FOTO GALERİ
    • Anoreksiya hastası olmuştu, son hali görenleri şaşırttı!
    • 'Ayla' filminin kamera arkası
    • Bu kuyruğu görenler inanamadı!
    VİDEO GALERİ
    • Kemal Kılıçdaroğlu CHP Eskişehir İl Kongresi'ne katıldı
    • Erdoğan'ın üzerine atlayınca ortalık karıştı! İşte o görüntü
    • Hurdaya dönen otobüsten sağ çıktı!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti