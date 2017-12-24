Bolu'da, TIR alev alev yandı

Bolu'da mutfak malzemesi yüklü TIR'da çıkan yangın, hasara neden oldu. Yangın nedeniyle Anadolu otoyolunun İstanbul istikameti, bir süre trafiğe kapatıldı

Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolundan İstanbul istikametine giden Rus uyruklu Glodeanu İ. idaresindeki mutfak malzemesi yüklü TIR'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre; yangını fark eden sürücü, TIR'ı emniyet şeridinde durdurarak, alevleri söndürmeye çalıştı. Sürücünün çabalarının sonuçsuz kalması üzerine, yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.