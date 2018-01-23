Esenler’de yaklaşık 2 yıl önce kendisini ağır yaralayan 24 yaşındaki eşi Davit G.’nin 3,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı duruşmada konuşan Büşra G. “Bana tornavidayı saplarken resmen zevk alıyordu” dedi.

Hürriyet'in haberine göre Bakırköy Adalet Sarayı’nda bulunan 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Davut G. ile şikâyetçi Büşra G. de katıldı. Kimlik tespitinde ortaokul mezunu ve işçi olduğunu söyleyen Davut G ifadesinde şunları söyledi: “7 aydır evliydim. Aramızda daha sonra bazı sorunlar çıktı. Kendisiyle konuşmak için önce telefon açtım daha sonra babasının evine gittim. Birlikte çay içtik Büşra bana ‘Dışarı çıkalım, orada konuşalım’ dedi. Bayrampaşa’da çimenlik bir alanda konuşurken beni özel bir numara aradı. Büşra’nın arkadaşı Selvi olduğunu anladım. Bana ‘Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz?’ dedi. Ben de ‘Eşimle güzel bir şekilde konuşuyoruz’ dedim. O da bana ‘Büşra’nın ailesi sizi polise verecek’ dedi. Eşim de bu konuşmaları duydu. Ardından eşim bana kensini aldattığımı söyleyip hakaret etti. Yüzüme tükürdü, üzerime yürümeye başladı. Bu esnada elimde arabanın anahtarı vardı. Ne yaptığımı bilmiyorum, Büşra’ya vurup vurmadığımı hatırlamıyorum.”

“BOĞAZIMI SIKTI, BURNUMU ISIRDI”

Büşra G. ise eşinin daha öncede kendisine şiddet uyguladığını söyleyerek, “Ambulansa eşim habervermedi. Ben ona kesinlikle ‘Seni aldattım’ diye bir şey söylemedim. Ben sadece ona ‘Hakkını helal et, ben artık gidiyorum. Barışmamız mümkün değil’ dedim. Bu sözleri söylerken sanık yerde oturuyordu. Ben de kendisine sarılmak üzere kendisine doğru gittim. Boğazımı sıktı, burnumu ısırdı ve cebinden tornavidayı çıkardı. Hala yüzümde ve vücudumun bazı yerlerinde izler mevcuttur. 4-5 kez ayılıp bayıldım. Bana tornavidayı saplarken resmen zevk alıyordu. En son ayıldığımda sigara içiyordu, elinde tornavida vardı. ‘Seni hastaneye götüreyim’ diye dalga geçti. Sonra sigarayı üzerime fırlatıp çıktı. ‘Kelime-i şehadet getir. Ecelin benim elimden olacak’ dedi. Sonra da tekrar boğazımı sıkmaya başladı. Ben de bayılmışım. Ayıldığımda ayağa kalkamıyordum, yuvarlandım Kendimi otoban kenarına attım. Birisi ambulansı aradı. 5-6 gün hastanede tedavi gördüm. Sonra polisler geldi ve korkmamamı sanığın tornavida ile teslim olduğunu söylediler. Şikayetçiyim” dedi.

Davanın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ihbar edilmesine karar veren mahkeme, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun suçtan zarar gören sıfatı taşımadığı gerekçesi ile katılma talebinin reddetti. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

“BASİT YARA DEYİP ASLİYE CEZAYA VERDİLER”

Davanın ardından Kadın Cinayetleri Platformu adına Büşra G. ile basın açıklaması yapan avukat Gül Erdoğmuş, davaya Asliye ve Ağır Ceza Mahkemelerinin görevsizlik kararı vermesi üzerine dosyanın İstinaf Mahkemesi’ne gittiğini anlatarak, “Üst mahkemede Adli Tıp Raporu’na göre basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralar olduğu için Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevli olduğuna kanaat getirdi. Bugün davanın ilk celsesiydi. Sanık savunmasını yaptı. Çok ciddi yaralama söz konusu. Büşra 5 gün boyunca hastanede tedavi görmek zorunda kaldı. Gözünden boynuna kadar bacaklarına kadar her tarafından tornavida saplantı izleri vardı. En ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Gerçek adaletin yerini bulmasını istiyoruz” dedi.