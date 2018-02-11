Boğaziçi Üniversitesi, Veli Saçılık'ın katılacağı paneli iptal etti

Boğaziçi Üniversitesi Tarih İncelemeleri Kulübü’nün düzenlediği ve Veli Saçılık’ın katılacağı “90’lardan Bugüne Türkiye’de Hapishaneler ve Tutsak Direnişleri” paneli gerekçesiz olarak iptal edildi

Boğaziçi Üniversitesi Tarih İncelemeleri Kulübü tarafından düzenlenen ve cezaevi direnişinde bir kolunu kaybeden Veli Saçılık’ın katılacağı “90’lardan Bugüne Türkiye’de Hapishaneler ve Tutsak Direnişleri” paneli gerekçesiz olarak iptal edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan kulüp “Bu olay vesilesiyle, akademik özgürlük ve kurumsal özerkliği tavizsiz bir şekilde savunmanın önemini bir kez daha vurguluyoruz. Tüm Boğaziçi Üniversitesi mensuplarına, bu yönde atılacak adımları destekleme ve çoğaltma çağrısı yapıyoruz” diyerek dayanışma çağrısı yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi Tarih İncelemeleri Kulübü tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:15 Şubat günü gerçekleştirmeyi planladığımız, Veli Saçılık’ın konuk olacağı “90’lardan Bugüne Türkiye’de Hapishaneler ve Tutsak Direnişleri” başlıklı panel; üniversite yönetimi tarafından gerekçe gösterilmeden iptal edilmiştir.

Kuşkusuz bu durum, bir KHK oldubittisiyle rektörlük seçimlerini kaldıran saray rejiminin Boğaziçi Üniversitesi’ni dönüştürme sürecinin ne ilk, ne de son icraatıdır. Hatırlanacağı üzere, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü’nün, Sera Kadıgil’i ağırlayacağı etkinlik yine bir rektörlük oldubittisiyle, “referandum öncesi siyasi parti temsilcilerinin konuk olmasının yasaklanması” kararıyla iptal edilmişti. Geldiğimiz noktada, kulüp etkinliklerinin; Kulüpler Arası Kurul, ÖFKK ve Öğrenci İşleri Dekanlığı’nın yanısıra, Kurumsal İletişim aracılığıyla doğrudan rektörlük tarafından denetlenmesi, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki özerklik kırıntılarını da ortadan kaldırmıştır.

Bu olay vesilesiyle, akademik özgürlük ve kurumsal özerkliği tavizsiz bir şekilde savunmanın önemini bir kez daha vurguluyoruz. Tüm Boğaziçi Üniversitesi mensuplarına, bu yönde atılacak adımları destekleme ve çoğaltma çağrısı yapıyoruz.

Sendika.Org