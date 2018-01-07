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08.01.2018 06:50

Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen Erdoğan'a bomba yanıt

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Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen Erdoğan'a bomba yanıt
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen eleştirilerin ardından Twitter hesabından Türkiye üniversitelerinin başarı sıralamasını paylaştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği 14. Genel Kurulu'nda üniversiteyi 'yerli ve milli değerlere dayanmamakla' eleştirmesinin üzerine, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen eleştirilerin ardından Twitter hesabından Türkiye üniversitelerinin başarı sıralamasını paylaştı.


​'2018 U.S. News and World Report'a göre hazırlanan sıralamada, Türkiye'deki üniversiteler arasında Boğaziçi Üniversitesi'nin birinci sırada olduğu görülüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği de, resmi Twitter sayfasından "Boğaziçi Üniversitesi Gururumuzdur" yazılı bir mesaj paylaştı.
Erdoğan bugün üniversitenin kampüsünde yaptığı konuşmada, "Boğaziçi Üniversitesi ülke ve milletin değerlerine yaslanamadığı için uluslarası alanda beklediği yere gelememiştir" demişti. Erdoğan, Boğaziçi üniversitesi hocalarına seslenerek, "Belli bir fikrin savunucusu olanlara kapıyı aç, belli bir fikrin savunucusu değilse ona kapıyı kapa. Bu mu özgürlük?" ifadelerini kullanmıştı.

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