  • BIST 119.529
  • Altın 161,730
  • Dolar 3,7532
  • Euro 4,6682
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
31.01.2018 22:10

Boğaz'dan geçemedi! Geri döndü

»
Boğaz'dan geçemedi! Geri döndü
Panama bandıralı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlayamadı.

Dev platform saat 10.45 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yaklaştığı sırada duran platformun alçaltılması için su çekme işlemi yapıldı. Ancak işlem uzun sürdü.

Yaklaşık 5 saat köprü yakınında bekleyen platform, yönünü tekrar Marmara Denizi'ne çevirdi.Platformun gece geçişine izin verilmediği için geri çevrildiği öğrenildi. Marmara açıklarında demirleyecek platformun, Boğaz'dan geçişinin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği belirtildi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Havalimanına ÇED kıyağı: Doğayı yok edecek31 Ocak 2018 Çarşamba 11:25
  • Acıdan Barışa Mübadelenin 95. Yılı Büyükçekmece’de anıldı31 Ocak 2018 Çarşamba 11:11
  • Sabiha Gökçen Havalimanı kışa hazır31 Ocak 2018 Çarşamba 10:20
  • Avcılar'dan 'Alo Atık Yağ' hattı31 Ocak 2018 Çarşamba 09:48
  • İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor31 Ocak 2018 Çarşamba 09:34
  • Büyükçekmece Belediyesi, işgal edilen alanları ağaçlandırıyor31 Ocak 2018 Çarşamba 09:22
  • Siyaset, sanat, insan bu sergide31 Ocak 2018 Çarşamba 09:14
  • Avcılar'da birlikte yaşam göç ve sosyal uyum31 Ocak 2018 Çarşamba 08:30
  • Türkiye'de bir ilk: Kumbara takip sistemi31 Ocak 2018 Çarşamba 08:27
  • Sarıyer Akademi liderleri yetiştirecek31 Ocak 2018 Çarşamba 08:17
    • FOTO GALERİ
    • Gözleri sayesinde hayatı değişti!
    • 152 yıl sonra gökyüzü şahane görüntülere sahne oldu
    • Dünyanın en kaslı çocuğuydu; son hali şaşırtıyor
    VİDEO GALERİ
    • Yandaş Cem Küçük bu kez o kanalı hedef gösterdi: Kapatın...
    • Darmık Dağı bombalanıyor! İşte ilk görüntüler
    • Kadıköy'de güvenlik kameralarına yansıyan ilginç olay
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti