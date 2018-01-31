Boğaz'dan geçemedi! Geri döndü

Dev platform saat 10.45 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yaklaştığı sırada duran platformun alçaltılması için su çekme işlemi yapıldı. Ancak işlem uzun sürdü.
Yaklaşık 5 saat köprü yakınında bekleyen platform, yönünü tekrar Marmara Denizi'ne çevirdi.Platformun gece geçişine izin verilmediği için geri çevrildiği öğrenildi. Marmara açıklarında demirleyecek platformun, Boğaz'dan geçişinin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği belirtildi.
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