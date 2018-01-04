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05.01.2018 05:00

Bodrum'u sağanak vurdu

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Bodrum'u sağanak vurdu
Bodrum'da aralıklarla süren sağanak, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Turgutreis, Yalıçiftlik ve Yalıkavak mahallerinde bazı evleri su bastı, yollar ise göle döndü.

Bodrum'da bugün öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam etkisini artırarak sağanağa dönüştü. İlçenin sokakları ve caddeleri biriken sularla göle döndü.

İş saati çıkışında birçok kişi, evine gitmekte güçlük çekti. Yolları dolduran sular yüzünden sürücüler, güçlükle ilerleyebildi. Bitez Atatürk Caddesi, Ortakent-Yahşi Yalısı'nda bulanan derelerde taşkınlar oldu, bazı evleri su bastı. Bitez ile çarşı merkezinde bazı caddeler de suyla doldu. Belediye itfaiye ekipleri, tıkanan rögarları ve dere yataklarını açma çalışmalarına başladı. Meteoroloji yetkilileri sağanağın, gece yarısından itibaren etkisini yitireceğini belirtti.

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