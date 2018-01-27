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27.01.2018 11:20

'Bodrum’daki rant İstanbul’dan fazla'

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'Bodrum’daki rant İstanbul’dan fazla'
Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, “Bodrum İstanbul’dan daha fazla rantın olduğu bir bölge. Diğer yerlerde turizm yükseldi ama bina boyları da yükseldi. Bizde olmadı. Bodrum’un örnek olması lazım” dedi.

HANDE ZEYREK - SÖZCÜ - Dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan EMITT'te bu yıl yüzler gülüyor… Geçen yıl yabancı turist sayısındaki azalışı yerli tatilcinin büyük ölçüde kapattığını söyleyen turizmciler 2018'den daha umutlu… İstanbul Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi'nde devam eden 22. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon turizm beklentileri ve Bodrum kıyılarındaki imar tehdidiyle ilgili SÖZCÜ'ye konuştu. 2017'yi turizmde yüzde 40'lara varan bir düşüşle kapattıklarını söyleyen Kocadon “Türkiye geneline baktığımızda en iyi turizmi yine Bodrum yaptı” dedi.

BÜYÜKŞEHİR YASASI bir an önce DEĞİŞMELİ 19 yıldır Bodrum'un Belediye Başkanı olan Kocadon, “Büyükşehir yasası Bodrum'a uymadı. Büyükşehir mevzuatının tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor” dedi.

BÜYÜKŞEHİR YASASI BİR AN ÖNCE DEĞİŞMELİ
19 yıldır Bodrum'un Belediye Başkanı olan Kocadon, “Büyükşehir yasası Bodrum'a uymadı. Büyükşehir mevzuatının tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor” dedi.

AÇIĞI ANADOLU İNSANI KAPATTI

Fuarın ilk iki günün turizmin profesyonellerine yönelik olmasına rağmen enerjinin çok yüksek olduğunu belirten Kocadon, “Tabii ki yurtdışı turizminde yüzde 40'lara varan bir düşüş yaşadık. Ama mücadelemizi bırakmadık. Tanıtım ataklarımızı her zaman sürdürdük. Geçen sene bu düşüş yaşanmaya başlayınca Anadolu'ya TIR çıkardık. 30 il gezdik ve yurtdışı açığını Anadolu insanı kapattı diyebiliriz. Onun için Anadolu halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bodrum turizminin tekrar para kazanabilmesi için 2014 rakamlarına ulaşması gerek. Çalışmalarımız devam ediyor. 2018'den umutluyuz” dedi.

PLAN YAPMA YETKİMİZ YOK

Bodrum kıyılarının imara açılmasıyla ilgili sıkıntıların da sürdüğünü aktaran CHP'li Başkan Kocadon, ‘Bodrum Belediyesi var ama plan yapma yetkisi yok. Kuzeyde planları Turizm Bakanlığı yapıyor. Diğer bölgeler Çevre Bakanlığı', bir kısmı da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde. Biz sadece çöp toplayıp, çiçek dikiyoruz… Düşünebiliyor musun?' diyerek şöyle devam etti: “Bizim en büyük isteğimiz planlarımızı kararlarımızı kendimiz vermek. Çünkü Bodrum'u Bodrumlular bu hale getirdi. Bodrum şu anda İstanbul'dan daha fazla rantın olduğu bir bölge. Bodrum'u Bodrum yapan kentsel kimliğini korumasıdır. Diğer yerlerde turizm yükselirken bina boyları da yükseldi ama bizde öyle olmadı. ‘Artık dikey değil, yatay yapılaşmaya izin verilecek' denildi. Ama biz bunu yıllardır yapıyoruz. Bodrum'un örnek olması lazım. Bodrum'da 6.9 şiddetinde deprem yaşadı. Kimsenin burnu kanamadı. Kentsel kimliğimizden kaynaklanıyor. Bodrum, Türkiye'nin elindeki cevher ve bunu korumamız lazım. Bunun için de yerelin gücünü artırmamız gerek.”

Mahmut Kocadon

Mahmut Kocadon

2019'A BU HIZLA GİRERSEK KAYIPLARIMIZ TOPARLANIR

EMITT Fuarı'na katılan Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon da turizm açısında 2018'in yüzleri güldüreceğini söyledi. Kocadon “Geride bıraktığımız yıl 2016'ya göre bir iki basamak daha iyi geçti. Yerli turistler hadi tatile gidelim dediğinde ilk tercihleri Bodrum oluyor. Yabancı turistte de yükseliş var. 2014'ü mumla arıyoruz ama bu yıl gelen sinyaller çok güzel. 2019'da bu hızla gidersek kayıplarımızı yakalarız. Bodrum mutluluk ve özgürlük diyarı” dedi.

Serdar Gezgin

Serdar Gezgin

YALIKAVAK, BODRUM'UN EN POPÜLER YERİ OLDU

İstanbul ve Bodrum'da otelleri bulunan Golden Age'in Yalıkavak Genel Müdürü Serdar Gezgin de 2018 erken rezervasyonlarında ciddi bir artış olduğunu anlattı. Gezgin “Geçen yıl iyi geçti ama ağırlıklı olarak Türk misafirlerimiz vardı. Bu yıl aldığımız izlenimler çok güzel. Rezervasyonlarda ciddi bir artış var. Yalıkavak'ta denize sıfır aqua parkı olan otellere ilgi büyük. Yalıkavak Bodrum'un en popüler yeri oldu. Bölgeye Türklerin talebi çok yoğun. 2018'den umutluyuz” dedi.

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