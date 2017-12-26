Bodrum'da yılbaşı kermesi

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Ortakent Yahşi sahilinde yer alan Kefi’de üç gün süren Kefi Yılbaşı Kermesi’ni ziyaret etti.

21-22-23 Aralık tarihlerinde “Yeni Yıl” ve “Christmas” alışverişi yapmak isteyenler için düzenlenen kermese Bodrum genelinden ve şehir dışından çok sayıda yerli yabancı vatandaş ile turistler de ilgi gösterdi. 45 standın yer aldığı, Bodrum’da yaşayan tasarımcı ve üreticilerin el emeği göz nuru ürünlerini sergilediği kermesi, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da ziyaret etti. Başkan Mehmet Kocadon’a ziyaretinde Kefi İşletme Sahibi Ahmet Aras ile kermesi organize eden Meral Kurt eşlik etti. Başkan Kocadon, tek tek stantları gezerek ürünler hakkında bilgi alarak alışveriş yaptı.

Ahmet Aras, Başkan Mehmet Kocadon’a ziyareti için teşekkür ederek, “Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Kefi Yılbaşı Kermesi, keyifle geçti. Kermesimizde yer alan tüm değerli tasarımcılara, üreticilere ve etkinliğimize ilgi gösteren ziyaretçilere çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki önümüzdeki dönemlerde de tekrarlarını yapacağız. Başkanımız Sayın Mehmet Kocadon’a tekrar teşekkür ediyorum. Ziyaretiyle etkinliğimize renk kattı ve bizlere en güzel desteği verdi” dedi.

Kermesi organize eden Meral Kurt ise Bodrum genelinden çok sayıda kişinin kermese ilgi gösterdiğini, tüm yaş gruplarının kermeste yer aldığını, çocuk genç yaşlı herkese hitap eden bir etkinlik yaşandığı belirtti. Hem stant sahiplerinin hem de ziyaretçilerin keyif aldıkları güzel bir etkinlik olarak hafızalarda yer aldığını söyledi.

Başkan Mehmet Kocadon, Ortakent Yahşi’de kış aylarını canlandırmak adına böyle bir organizasyonu hayata geçiren Ahmet Aras’a ve ekibine teşekkür ederek kermeste yer alan stant sahiplerini de birbirinden farklı ve özel tasarımlar ortaya koydukları için tebrik etti.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un da katılımıyla destek olduğu kermeste; El Yapımı Tasarımlar, Hediyelik Ürünler, Süslemeler, Seramik, Çiçek, Kıyafet, Özel Yapım Reçeller, Patchwork Tasarım ve Karikatüristler yer aldı. Sıcak Şarap, Barbekü, Çikolata, Pasta ve Geleneksel Gözleme - Börek – Keşkek gibi lezzetli yiyecek ve içecekler de kermeste satışa sunuldu.

Christmas Pazarı şeklinde ve yeni yıl alışverişleri için uygun bir ortam sunan Kefi Yılbaşı Kermesi, kar makinesi ile yağdırılan karlar ile özellikle çocukları bol bol eğlendirdi. Bodrumlular 2018’e sayılı günler kala yeni yılı, denizin kenarında farklı bir etkinlikle karşılamanın mutluluğunu yaşadı.